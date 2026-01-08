誆賣限量法拉利詐美商3億元！賽車手陳肯特全招了…法院裁定5000萬交保

記者吳泊萱／台中報導

國際賽車手陳肯特，誆賣限量法拉利詐騙美國經銷商，得手約3億台幣遭起訴。（圖／翻攝自法拉利官網）

國際賽車手陳肯特（本名陳宗傑）被控誆賣2輛限量法拉利超跑，詐騙美國法拉利經銷商得手935萬美元（約台幣3億元），還被查出經營線上博弈網站洗錢，從去年6月起訴羈押至今。案件開庭審理期間，陳肯特均認罪，並表示願與美商和解，台中地院近日裁定陳肯特以5000萬交保，限制出海出境，須配戴電子腳鐐，並交付所有護照、旅行文件。

檢警調查，陳肯特是鉑鈞等3間公司負責人，2023年7月時，假冒擁有2輛稀有Ferrari FXX-K Evo超跑「58號車」及「47號車」的完全產權。陳肯特透過偽造國內知名法律事務所、日本某國際法律事務所的法律意見書及發票，成功誘騙美國超跑仲介商2度匯款共935萬美元（約台幣3億元）至新加坡、香港。陳收到款項後，以投資不動產等名義將錢轉存入其他帳戶，製造斷點，最終車商因沒收到車，透過台灣律師事務所提告。

全案於去年6月偵結，檢警另外查出陳肯特還經營線上博弈網站，以此洗錢、增資，依詐欺取財、偽造文書、洗錢以及公司法起訴陳肯特；案件審理期間，陳肯特坦承詐欺犯行，但否認有從博弈網站獲利。

由於陳肯特具有台灣、馬爾紹群島雙國籍，被認定有逃亡可能，從去年落網後遭羈押至今，近日中院認為本案已審結，預計將於3月19日宣判，且陳表示願與美商和解，裁定陳肯特以5000萬元交保，限制出境、出海8月，須配戴電子腳鐐，並交付所有護照、旅行文件。



