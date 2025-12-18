誆跳表機壞掉！運將「春節費率」多收百元 黑歷史曝光

記者林芹瑜、李汶諭／台北報導

提早過年嗎？日前民眾搭乘多元計程車，但越搭越奇怪，不僅計費表被兩個水瓶遮擋，駕駛還會用袖子遮擋，同一路線過去車資大約450元，這次飆到近600元，一看才發現駕駛用「春節計價」。市府公運處表示，如果查證屬實，最高可開罰9萬元。

多元計程車司機疑似想遮掩「使用春節計價方式」，在前方倒放了兩個水瓶。

晚上搭多元計程車，中控台下方的計費表前面還倒插了兩個水瓶，沒想到車子一轉彎，車資直接跳到120元。

司機：「總金額590元，550就好。」

乘客：「還沒到啊。」

廣告 廣告

司機：「沒關係，沒關係。」

乘客：「不是，我們還沒到我們位置，大哥怎麼會是春節計費？」

司機：「我會扣那個錢啊。」

乘客：「你扣什麼錢？」

司機：「扣那個春節，因為這個表壞掉，我要扣錢。」

當事人李先生：「我認為他是慣犯，因為第一個他不會讓我們去坐到前座，第二個他其實是用兩罐水瓶直接遮住那個儀表板的螢幕，那讓你也不容易發現。」

多元計程車駕駛還沒春節，就用「春節計費」的跳表方式。

15日晚上9點多，李先生一行三人從178叫車APP叫了一台多元計程車，要從內湖搭到北投，其中一名女性友人原本要坐副駕駛座，但駕駛說副駕要放東西，因此三人擠在後座，但車開著開著李先生覺得價格怪怪的，因為過去搭過這個路線通常450元左右可以解決，這回顯示595元，比平常貴了100多元。

當事人李先生：「然後他也一直在講說他是跳表機壞掉，那我們在跟他爭執的部分就是說，你既然車表是壞掉的，為什麼你還可以出來接車？」

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾：「它是所謂用按鈕去做調整，變成春節加價，司機不去動（春節計價），系統不會自己動。」

這名駕駛過去曾罵過乘客。

不過這名駕駛在月初就曾罵乘客是啞巴，還有人說遇過同樣駕駛曾在同個地方等了20分鐘就是不過來，聯絡對方也沒回應。對此台北市公運處表示，這名駕駛今年12月退原來車隊後，目前查無入隊紀錄，這回在非春節期間卻使用春節費率計價，如果查證屬實，最高可處9萬元罰鍰。

更多三立新聞網報導

不是馬路才危險！每天近30名兒童交通事故亡 近1成搞不懂「視野死角」

史上最長寒假2／大學生放65天＋時薪調漲！打工竟比月薪「多賺5000元」

上學還是上班苦？網共鳴「1職業」全包 她曝殘酷現實：直接開地獄難度

1月交通新制！長者「繳回駕照」2年最高領3.6萬 機車考照筆試刪是非題

