誆醫美投資吸金1.3億 4人送辦

巧女誆稱開設美容美體公司，不法吸金逾一億三千萬元。檢警搜索查扣投資合約、現金一百五十五萬元等相關證物。 （記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

三十五歲巧姓女子謊稱有管道引進醫美儀器，且自己開設的公司與知名醫美診所簽訂合作，對外稱投資可穩定獲利，不法吸金逾一億三千萬元。檢警發現她利用「龐氏騙局」，依違反《銀行法》等將巧嫌等四人送辦。

警方今年七月間分別於高雄市及台中市執行搜索，拘提主嫌巧女、四十一歲張男、四十一歲呂男等三人到案；九月間擴大偵辦，於台中西區將共犯三十七歲劉男拘提到案。

警方查出，巧女自一一一年七月至今年二月間對外謊稱有管道可引進便宜醫美儀器，且自己開設的美體美容公司，已和多家知名醫美診所或大型醫療院所簽訂「鳳凰電波」、「增肌減脂儀」、「達文西手臂」等儀器租賃合約，塑造事業成功形象，並和張姓、呂姓及劉姓等共犯向不特定民眾打出年投資報酬率百分之十八至三百的假投資合約吸金。

警方發現，巧女收錢後未投入購買儀器，也從未和任何醫療單位或醫美診所簽租賃合約，利用傳統的「龐氏騙局」將前期投資人資金用於分潤；但後期因前金補不上後金，收入速度跟不上巨額支出，越來越多的投資人拿不到分潤、甚至血本無歸才爆發。

經統計，巧女等人違法吸金達一億三千八百八十八萬餘元，全台被害人約五十人。檢警搜索查扣現金一百五十五萬元、一輛保時捷，一處不動產等贓證物約一千八百三十三萬元，全案依違反《銀行法》、吸金等罪嫌將巧女等四人移送偵辦。