誆錶商「要買1900萬PP」飯店內電擊棒硬搶遭反擊…7名男女先後落網

記者洪正達／高雄報導

犯罪期團設局誆騙錶商夫妻帶著5之1900多萬的百達翡麗南下交易，卻在伺機行搶時失敗，整個集團被警方連根拔起。（圖／翻攝畫面）

北部一對錶商夫妻上個月5日帶著5支，總價1900多萬的百達翡麗頂級名錶南下高雄交易，並與對方相約在漢來大飯店名人坊如意廳交易，沒想到對方2男1女在交易過程中，其中1男拿起電擊棒搶劫，沒想到卻被錶商男負責人奪下電擊棒反擊，3嫌失手後逃逸，隨即被警方陸續逮捕涉案的7人，訊後均依法送辦，其中當天面交行搶的3人都已被收押禁見。

據了解，錶商夫妻原本在10月5日晚上6點多相約與買家在高雄交易，地點就在漢來大飯店名人坊的如意廳包廂，當時對方還聲稱會帶中秋禮盒致贈錶商，沒想到正步入對方設計的圈套中；2男1女在進入包廂不久後，先假裝攀談裝熟，緊接著男主嫌拿出電擊棒攻擊負責人，原本以為負責人會乖乖就範，卻遭到負責人奪下電擊棒強力反擊，3人於是落荒而逃，錶商夫妻趕緊向警方報案。

新興分局指出，10月5日晚間獲報，指出在前金區某飯店12樓有發生糾紛，初步了解為瞭解被害夫妻本為北部錶商，並與買家、自稱「陳董」的男子面交，期間卻遭2男1女持電擊棒攻擊，準備搶走價值1900萬的百達翡麗名錶，但遭到被害人夫妻與歹徒奮力抵抗，歹徒搶劫未遂後逃逸。

參與行搶的李男狼狽遭逮。（圖／翻攝畫面）



警方後續隨即組成專案小組追查，分別於10月6、7日在台北市拘提鄭嫌（29歲）、桃園市拘提鍾嫌(女、44歲)、雲林縣拘提李嫌（40歲）等3名嫌犯到案，同時間也將2名幕後及一名共犯查緝到案，另於11月5日再循線到臺北市將控盤首腦查嫌（29歲）拘提到案，本案經查該詐騙集團係以假交易真搶劫騙的模式，將被害人誘騙南下高雄交易名錶，全案訊後將7名犯嫌依涉加重詐欺、強盜、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦；其中行搶當天的3人遭到聲押獲准，後續逮捕的2名共犯中1人限制住居、1人則諭知請回；查姓主嫌雖聲押但獲交保候傳。

錶商夫妻攜帶的5支百達翡麗差點被搶走。（圖／翻攝畫面）

在此次搶劫未遂案中，錶商夫妻共攜帶5支百達翡麗相當熱門、搶手的運動款腕表，包含5167R-001海底探險家，AD價格343萬8千元；7118/1R-010金鷹，AD價格348萬8千元；5168G-010海底探險家，AD價格298萬元；5968R-010海底探險家，398萬8千元、5711/1R-010金，AD價格515萬元。

