誆騙支付成本金協助代銷 新型「批發投資」逾10人受害

一名羽絨外套男子在超商簽署文件，攜帶大筆現金交付眼前的黑外套女子，正當2人交易結束，便衣警察突然現身。

新北市瑞芳分局偵查隊副隊長魏志豪說明，「小額出金取得被害人信任，再誘騙補款，面交收取25萬元，於超商當場查獲詐欺面交車手，並依法移送法辦。」

原來男子在臉書上接觸到假投資廣告，起初嚐到甜頭，小額獲利900元就被誘導加碼投資，前往基隆的超商赴約面交20多萬現金，這樣的假投資詐欺如今更有新招。

刑事局預防科偵查員陳品卉說明，「臉書或 Instagram 上看到這種詐騙集團投放的廣告，就是說你是批發的廠商，那你付出成本金以上，那這些東西其實實品並不會到你手裡，他就是幫你在這個網路上賣出。」

廣告 廣告

警方發現，詐騙集團的變種手法結合假投資和線上批發，誤導被害人自己當老闆，像是假借童裝批發支付3萬、5萬成本金，就有人協助代銷，不用做事坐等利潤報酬，至今不下10人受騙，其中包含未成年。

詐騙推陳出新，現在也有這一種必須多加留意，中央銀行緊急提醒官方名義遭到冒名，騙民眾有國外的中獎匯款，要求提供個人帳號資訊或繳付手續費。

央行匯款科人員澄清，「民眾的國外匯入匯款，他的通知都會經由一般的商業銀行，那中央銀行是沒有面對一般民眾的業務，所以如果有接到比方說是國外的匯入款進來會卡在央行，這個全部都是詐騙。」

詐欺猖獗，務必提高警覺，尤其在匯款方面，警方提醒只要被指定匯至私人帳戶，遭詐機率不低，多一分查證，別讓辛苦賺的錢平白損失。

更多公視新聞網報導

台美聯手破獲跨國詐團 不法所得逾1.7億元

詐團假冒投顧老師騙數十人投資 警逮18嫌扣押1100萬贓款

