誆高捷有炸彈客慘了！男狂按警鈴竟辯「這原因」 檢方出手聲押

北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，27歲的凶嫌張文於北車、中山商圈投擲煙霧彈、持長刀砍殺無辜路人，造成3人不幸死亡，他則於作案後墜樓不治，該事件也讓民眾相當擔心「模仿效應」。未料，高雄捷運紅線昨（22）日竟有民眾惡意謊報「有炸彈客」，引發民眾恐慌。警方迅速查獲嫌犯到案，他則宣稱自己「手癢」；全案移送橋頭地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲請羈押。

據了解，該名20歲的李姓嫌犯先於高捷紅線巨蛋站，惡意按觸緊急電話警鈴，謊報現場有炸彈客，隨後於21時09分搭乘往北列車；嫌犯21時14分抵達左營站後，再次按下緊急按鈕隨即逃離現場，該行為引發大眾運輸安全疑慮。

高雄市政府警察局接獲通報後，立即由刑事警察大隊、左營分局及捷運警察隊成立專案小組，報請檢察官指揮偵辦，並協請台南市警局第2分局、鐵路警察局高雄分局支援，迅速於3小時內至台南市將該名犯嫌查緝到案，全案依《刑法》151條恐嚇公眾危安，以及第305條恐嚇危害安全等罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦；另李嫌違反《大眾捷運法》第50條之1第1項第2款，將處新台幣1萬至100萬罰鍰。

李姓嫌犯謊報高雄捷運紅線「有炸彈客」遭逮捕。（圖／民視新聞翻攝）

針對此事件，警方嚴正警告，惡意謊報炸彈事件之行為，已嚴重破壞社會秩序及公眾安全，絕不寬貸，必將違法者繩之以法。此外，對於大眾運輸之安全維護，除會持續要求各分局及捷運警察隊，要與轄內各捷運站建立警民醫療救護通道及機制，並由捷運公司配置緊急救護人員。

另也會協調所屬保全人員進行演習訓練，以達到「報案快、到場快、處理快」效能，強化突發性案件發生後，警民合作之應變能力，落實保障大眾交通運輸場站民眾搭車安全與安心。

