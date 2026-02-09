誆「無卡分期」買手機抽佣！害101名大學生背債…籃球教練重判7年4月

記者吳泊萱／台中報導

2023年中部曾爆發大學生無卡分期詐騙案，受害學生多達600多人，案件曝光震驚社會。檢警調查，發現早在2022年就有一名籃球教練周男使用相同手法誆騙101名大學生，害學生負債累累。近日法院依101個詐欺取財、偽造文書罪重判周男7年4月徒刑；全案可上訴。

檢警調查，周男曾是籃球教練，並兼職從事手機買賣業務，因缺錢花用，以「有業績需求」誆騙大學生，委託他們到通訊行以「無卡分期」買手機，再將手機交給自己，他會利用分期付款的漏洞，在期間內辦理退貨，就不用還貸款，還能獲取1500元至3000元不等佣金。

結果共有101名大學生上當，還跟周男簽下「免責聲明暨手機轉讓協定」、「保密協議書」等文件；期間周男還偽造朋友趙男名義，多次與學生簽約，企圖規避法律責任。全案直到學生們收到融資公司的催繳通知後，才發現被周男欺騙，眾人報警提告。

周男詐騙手段曝光後遭檢方收押，隨著深入調查，案件如雪球般越滾越大，最終檢方起訴案件高達38件，涉案件數驚人。台中地院審酌周男缺錢急用，不思正途賺取，反而使用詐術欺騙101名大學生，欠缺尊重他人財產觀念，又冒名簽約，損害友人權益。

法官認為周男曾在2020年因偽造有價證券等案，遭判緩刑5年，如今不思悔改又詐騙大學生，未見悔悟，不宜輕縱。全案依101個詐欺取財、偽造文書罪等罪合併判處7年4月徒刑，其中2年4月不得易科罰金、5年得易科罰金；全案可上訴。



不良行為，請勿模仿！

