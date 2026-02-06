誆「獨家訂製」！ 兄弟檔賣仿冒精品「月入400萬」

台北市 / 綜合報導

刑事局日前於網路巡邏發現，有不少帳號在網路上販售仿冒精品，價格低得誇張！專案小組長期蒐證，發現這些帳號其實是同一個集團，去年6月搜索，逮捕吳姓兄弟檔等15名犯嫌。據了解，吳姓兄弟檔聯合妻子女友，向中國的廠商訂製大量仿冒品以壓低成本價格，再拉高單價對外販售，鎖定口袋不 深 卻愛面子的客群，一度月入高達400萬元。

走上樓梯打開倉庫，精品服飾琳瑯滿目，但還不只這樣，從暗門裡搜出一個又一個的精品包，款式齊全應有盡有，蒐證畫面全館假精品，再到另外一頭，限量球鞋擺滿滿，LV、愛馬仕、香奈兒，各種品牌要什麼有什麼，價格還遠遠低於市價。

面對鏡頭介紹自家產品，透過拍攝短影音，打出口號宣傳帶貨，不過一打開官網對比正版精品，全露餡，這款40毫米的LV雙面皮帶，主打拋光皮帶扣設計，不過仿冒品卻是消光版本，而這款CHANEL的牛皮包包，以金色的金屬LOGO為標誌，但仿冒品卻是銀色。

吳姓兄弟檔和妻子跟女友聯手，從中國進口大量仿冒精品，以900到5000元不等價格對外販售，甚至對外宣稱是獨家訂製款，瞄準口袋不深又愛面子的客群，最高月入達到400萬。

智慧財產權偵查大隊副大隊長林書楷說：「經深入追查發現，這多個IG帳號為同一個犯罪集團所使用，我們前往新北蘆洲三處，工廠跟工作室執行搜索。」即使在拉鍊扣及提帶處，包裹保護套看起來相當慎重，但說穿了就是假貨，兄弟檔等15人，全依違反商標法送辦。

