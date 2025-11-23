誆「車遭反鎖」借錢不還！台中詐騙慣犯遭送辦 受害店家曝他超會演

中市警五分局松安所長何明憲表示，獲悉吳男在轄內詐騙後立即循線追查，已23日13時許查獲嫌犯吳男。（圖／中市警五分局提供）

台中市北屯區近日接連發生多起陌生男子以「車輛反鎖、急需借款返回苗栗」為由行騙的案件，引起民眾關注。警方透過社群媒體線索追查，今（23）日13時順利查獲37歲吳姓男子到案，並依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。根據受害者與網友回報，吳嫌行騙手法高度一致，專門鎖定善心店家，是典型的慣犯。

一名店家在社群媒體發文，指稱21日22時左右要收店時，吳男滿頭大汗現身，自稱是中壢人、來台中跑業務，車停在前方路口、手機忘在車內又鎖死，物品急需取回。他提出各種理由，要求店家載他回苗栗拿備用鑰匙，或借款搭計程車回去，並保證立即歸還。整個過程前後講了十幾分鐘，表情焦急、汗水淋漓，店家無奈表示：「這麼會演怎麼不去拍戲」，最終仍被騙走新台幣2000元，隔天吳男未履行承諾。

受害者將經歷公布於社群後，引來多位網友與店家證實，吳嫌行騙模式如出一轍。1名網友表示：「這個人我老熟了，遇過兩次，說法都一模一樣，一點創新都沒有。」他甚至認出吳嫌手上的刺青，質問未還款項時，吳嫌則謊稱「認錯人了」。

北屯另一家店家也留言：「幹！我也遇到同一個人，同樣說詞」，並指出吳男演得非常緊張，「連雨傘都忘了帶走」。受害店家指出，吳嫌留下的姓名、電話、車牌和身分證資料幾乎都是假的，報警或到警局查詢也難即時處理。

多位店家感慨，當下雖心生警覺，但出於善心，仍願伸出援手。「出門在外難免遇到急需幫助的人，我們善良卻容易被利用，最後只好更警惕。」另一店家表示，結論就是「白費好心」，提醒大家提高防範意識。

中市警五分局松安所長何明憲表示，獲悉吳男在轄內詐騙後立即循線追查，已於23日13時許查獲嫌犯吳男，已依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。警方提醒民眾，若對方真遇緊急狀況，應立即撥打110請警方協助，切勿輕易交付現金或財物。

