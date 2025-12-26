誆「醫美董娘」騙50多人！「300%投資報酬率」吸1.3億

「醫美董娘」詐騙集團遭警方破獲！犯罪首腦巧姓女子連同丈夫及2名男業務共謀，以高達18%至300%的年化投資報酬率為誘餌，虛構醫美儀器租賃投資計畫，成功詐騙超過50名受害者，不法獲利高達新台幣1億3888萬元。警方在台中市西區、大甲區執行搜索，查扣總值新台幣1833萬餘元的不法所得，全案依違反詐欺、銀行法及洗錢防制法移送地檢署偵辦。

誆「醫美董娘」擄獲50多人心！「300%投資報酬率」吸1.3億。(圖／TVBS)

刑事局中部打擊犯罪中心近日破獲一起重大詐騙案件，一名巧姓女子涉嫌假冒醫美董娘身分，與丈夫及兩名男業務共謀，透過虛構醫美儀器租賃投資計畫，成功詐騙超過50名受害者，不法獲利高達1億3888萬元。犯罪集團以高達18%至300%的年化投資報酬率為誘餌，實際上卻未購買任何醫美設備，最終因捲款失聯而案發，警方已查扣總值1833萬餘元的不法所得。

巧姓女子涉嫌假冒醫美董娘身分虛構醫美儀器租賃投資計畫，成功詐騙50名受害者。(圖／TVBS)

警方調查，巧姓主嫌對外積極營造事業成功人設形象，並表示有管道引進價格便宜的醫美儀器。她連同丈夫張姓男子及兩位呂姓和劉姓男業務，宣稱自己開設的美體美容公司已和多家知名醫美診所簽訂「鳳凰電波」、「增肌減脂儀」、「達文西手臂」等儀器租賃合約，只要投資者拿出一筆資金合資購買醫美儀器出租，就能獲得豐厚回報。

嫌犯們實際上並未真的購買任何醫美儀器，而是用假投資合約吸收鉅額資金。(圖／TVBS)

刑事局偵六大隊第六隊長詹明佳表示，巧姓主嫌先以生活闊綽、資金充足的形象吸引會員投資，招募之後再用照片、假合約方式對外向不特定人招募資金。詹明佳強調，嫌犯們實際上並未真的購買任何醫美儀器，而是用假投資合約吸收鉅額資金。由於支出速度跟不上吸收資金速度，嫌犯們最終選擇捲款失聯，案件才因此曝光。

警方還查扣了保時捷名車1部、手機6支、商業本票、醫美器材投資買賣合約契約。(圖／TVBS)

警方在台中市西區、大甲區等地執行兩波具體搜索行動，便衣刑警包圍特斯拉車輛進行搜查，同時進入嫌犯住處逮人。在屋內，警方發現了150萬元現鈔，這些都是犯罪所得。此外，警方還查扣了保時捷名車1部、手機6支、商業本票、醫美器材投資買賣合約契約、不動產一處及招募餘額58萬餘元，總計查扣價值1833萬餘元。警方調查後，全案依違反詐欺、銀行法及洗錢防制法移送地檢署偵辦。這起案件再次提醒大家，面對高報酬率的投資提案時應保持警覺，避免落入詐騙陷阱。

