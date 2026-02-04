誇口生53子！「多妻男」破產流浪 剩2女伴車中求生：還要再娶6人？
以自稱實踐「一夫多妻」而走紅的日本YouTuber渡部龍太（渡部竜太），近日在日本YouTube頻道《街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜》中現身，首度公開他過去經營的多妻家庭已全面瓦解。過去最多曾與三名夫人及四名子女共同生活的他，如今僅剩第二夫人陪伴左右，全家財產只剩11萬日圓，生活逼近街友狀態。
渡部龍太原本經營的頻道《一夫多妻ちゃんねる》，以「勝手に一夫多妻」為主題，紀錄他與多位伴侶與孩子共同生活的日常。他曾揚言要超越德川家齊，育有超過53名孩子，並陸續與多名女子在日本與馬來西亞生下共11名子女。雖無正式婚姻關係，但這樣的生活一度吸引大量關注，也使他迅速成為話題人物。
在頻道巔峰時期，他與三名夫人及子女共組八人家庭，月收入一度突破100萬日圓（約新台幣20萬元）。但近年來因經濟狀況惡化，加上頻道更新頻率下降，生活開銷高達每月80萬日圓卻入不敷出，導致家庭陷入赤字經營。
2025年底，第1夫人與第3夫人先後帶著孩子回到娘家，目前僅剩未育有子女的第2夫人仍與渡部一同生活。面對家庭崩解，渡部表示，主因是他提出「想走向世界、娶更多夫人」的計畫，在家庭會議中引爆衝突，甚至有妻子直接表示「一夫多妻很噁心」，成為瓦解導火線。
如今他已無固定住所，只能與第2夫人一同棲身於愛車Vellfire（Alphard雙生車型）車內。他在影片中表示，目前全家總資產僅剩11萬日圓（約新台幣2.3萬元），連住旅館都難以負擔。即使如此，渡部並未放棄翻身計畫。他透露，將啟動「夫人甄選第二章」，希望再度擴大家庭，目前已有六位來自不同年齡層與職業的女性報名應徵。
他也強調，只要頻道收益回升，仍願意負擔孩子們的養育費，繼續為家庭努力。影片上線後，引發日本網友兩極評價，有人狠酸「住Vellfire還說自己窮」，也有觀眾留言祝福，認為這樣的結局「早已可以預見」。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
真人版《排球少年》神還原！西田有志「高速滑跪道歉」全球爆紅，本人幽默回應了
日本男子排球的王牌選手西田有志近，最近在 SV 聯賽明星賽中，因發球失誤不慎誤擊到場邊女性工作人員，當下他隨即展現了驚人的「高速滑行土下座」衝上前道歉，其速度之快與姿勢之標準，讓這段畫面瞬間在全球社群瘋傳，成為全新迷因。而這個充滿爆發力與戲劇效果的動作，被大批網友笑稱根本是動漫《排球少年！！》真人版上演。
大戰一半「假髮」被打飛！他扯下拋向觀眾沸騰 曝超搞笑真相
美國一場拳擊比賽受到民眾的關注，但焦點不在拳擊手精湛的表現，而是假髮。拳擊手米勒（Jarrell Miller）1月31日對戰強敵伊貝（Kingsley Ibeh），他被連續重拳掀飛了假髮。米勒把假髮送給觀眾後，似乎整個氣勢大振，最後以2比1獲勝，甚至有評論員表示，「從未看過這種情況」。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
趙露思素顏辦證採檢糞便 驚恐直呼：那根棉籤轉兩圈太崩潰
陸劇女神趙露思早前在海南三亞擺攤賣雞蛋糕被認出來，如今她的擺攤Vlog影片終於正式曝光。為了在三亞夜市合法擺攤賣家鄉味蛋烘糕，她身體力行帶著團隊衝去衛生單位體檢。沒想到這場女神的日常，竟在「糞便採檢」環節徹底崩壞。
媽，你的名字叫勇敢！她夫死子車禍險成植物人 兒奇蹟康復結婚淚謝祂
「媽，你的名字叫勇敢。」這句話不是口號，是一段真實的人生。台北一名稻江高職女學生謝依珊，透過微電影，哽咽說出母親的人生故事：一位單親媽媽，在丈夫病逝、兒子車禍重傷險成植物人之後，沒有倒下，用七年的時間，等到兒子康復結婚。那一天，這位媽媽笑中藏淚，告訴在天上的老公說：你一定也很開心吧！她把【天崩地裂】的人生，一塊一塊撿回來………..
大S逝世一周年！「七仙女獨缺Makiyo」 經紀人這樣說
Makiyo並未正面說明缺席原因，僅由經紀人表示：「有拍影片想念大S姐姐喔，感恩。」並表示未來會找時間前往金寶山追思大S。據悉，此次由丈夫具俊曄親自設計的雕像，亦特別製作骨灰項鍊作為紀念，但Makiyo未列在獲贈者名單內。除具俊曄自留一條外，其餘項鍊由家屬分贈給7位摯友...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
不只彭小刀赴金寶山！高中同學也齊聚悼念大S：一下哭一下笑
大S昨（2日）逝世滿一週年，家人也選在這天進行雕像揭幕儀式，除了演藝圈星友到場參加外，大S高中的同學也都有現身，藝人彭小刀曬出眾人合影，感慨表示：「相信熙媛感到滿滿幸福」。蔡佩伶報導
痛別大S一年！言承旭見雕像「哭到雙眼紅腫」 被周渝民攙扶離場
男星言承旭、仔仔（周渝民）跟大S因為合作主演戲劇《流星花園》結下交情，昨（2日）也一同出席大S雕像揭幕儀式，期間言承旭更是哭到雙眼紅腫，離場時是被仔仔攙扶離開，顯見心情悲痛。蔡佩伶報導
破4億晉升影史第6！《陽光女子合唱團》票房湧泉爆發 孫淑媚曝淚別阿公遺憾
由導演林孝謙執導的《陽光女子合唱團》，在上映一個月後票房勢如破竹，今日正式宣布突破4億大關，累積數字穩坐台灣影史第6名。這股「陽光熱潮」不僅在戲院發酵，劇中「女力軍團」上週末更展開北中南影人謝票場，演員們使出渾身解數，將映後座談變成狂歡同歡會，孫淑媚清唱、苗可麗「開罵」祝福、安心亞火辣熱舞，讓影迷在流完眼淚後帶著笑聲離場。
77歲黃西田凍齡奇蹟！娃娃臉驚豔現況曝光：很感謝這張臉
台北流行音樂中心即將迎來星光匯聚的演出盛事，由胡瓜發起、與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於3月21、22日隆重回歸。首日壓軸陣容亮眼，由睽違螢光幕7年的秀場老將余天，帶著兒子余祥銓以及長年搭檔黃西田同台演出，掀起樂迷熱烈期待。其中黃西田現年已77歲，卻依舊維持一張娃娃臉，外型凍齡狀態成為演唱會前最吸睛話題之一。陳宣如
周慧敏「愛兒」離世1年！冥誕日哀悼：去年還和哥哥共享生日
po文感謝具俊曄為大S設計雕像 小S提媽媽的心：洞應該被填滿了
女星大S（徐熙媛）離世滿一週年，丈夫具俊曄為她設計了「熙媛的永恆軌道」紀念雕像，並於昨（2）日正式對外揭幕。相關畫面曝光引發熱議，小S（徐熙娣）今（3）日po文，感謝姊夫具俊曄為姊姊設計了一個這麼美的雕像，「當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了」。
前妻陸元琪淚別袁惟仁「來世再考一次沒考好的題」 曝兩個孩子近況
袁惟仁（小胖老師）2 日病逝，享年 59 歲。2018 年 7 月，他在上海因意外跌倒導致腦溢血，搶救過程中發現腦部有腫瘤，開刀後與死神搏鬥 2 個月，近年都在台東老家休養，臥病長達 8 年。前妻陸元琪 3 日在社群發聲，坦言接到消息的瞬間，「我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，也公開向袁惟仁致歉：「希望你能理解我當初的難。」
邵雨薇《啵me》「靈動」太吸睛！兩天不敢喝水上廁所就怕掉妝
邵雨薇這次在本片中，從年少時與飾演父親的鄭人碩相愛，卻在背叛中留下難以抹滅的傷痕，多年後，命運又讓她遇見對方的兒子進碩（初孟軒飾），被這個真誠的大男孩深深打動，決心將自己珍藏已久卻未能完成的一齣戲親手傳授出去，這段橫跨兩代、交錯愛與遺憾的情感關係，經歷極...
朱孝天斷開F4後現況曝光！「白髮、滿臉落腮鬍」網驚呆：老了10歲
F4去年底睽違多年合體推出新歌《恆星不忘Forever Forever》，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。朱孝天斷開F4後近日現身直播，然而他的狀態卻讓許多網友嚇到，不只長出白髮，甚至留了落腮鬍也是白的，看起來就像老了10歲。