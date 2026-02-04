誇口生53子！「多妻男」破產流浪 剩2女伴車中求生：還要再娶6人？

過去以一夫多妻家庭生活為主題走紅的渡部龍太，曾與多名女性與子女共同生活。（圖／翻攝自ABEMA Prime YT）

以自稱實踐「一夫多妻」而走紅的日本YouTuber渡部龍太（渡部竜太），近日在日本YouTube頻道《街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜》中現身，首度公開他過去經營的多妻家庭已全面瓦解。過去最多曾與三名夫人及四名子女共同生活的他，如今僅剩第二夫人陪伴左右，全家財產只剩11萬日圓，生活逼近街友狀態。

渡部龍太近日接受訪問，透露家庭瓦解、財務困境等現況。 （圖／翻攝自ABEMA Prime YT）

渡部龍太原本經營的頻道《一夫多妻ちゃんねる》，以「勝手に一夫多妻」為主題，紀錄他與多位伴侶與孩子共同生活的日常。他曾揚言要超越德川家齊，育有超過53名孩子，並陸續與多名女子在日本與馬來西亞生下共11名子女。雖無正式婚姻關係，但這樣的生活一度吸引大量關注，也使他迅速成為話題人物。

在頻道巔峰時期，他與三名夫人及子女共組八人家庭，月收入一度突破100萬日圓（約新台幣20萬元）。但近年來因經濟狀況惡化，加上頻道更新頻率下降，生活開銷高達每月80萬日圓卻入不敷出，導致家庭陷入赤字經營。

渡部龍太近日在社群平台上表示，伴侶們陸續離去，只剩第二夫人陪伴左右。（圖／翻攝自渡部龍太X@12ryuta2666）

2025年底，第1夫人與第3夫人先後帶著孩子回到娘家，目前僅剩未育有子女的第2夫人仍與渡部一同生活。面對家庭崩解，渡部表示，主因是他提出「想走向世界、娶更多夫人」的計畫，在家庭會議中引爆衝突，甚至有妻子直接表示「一夫多妻很噁心」，成為瓦解導火線。

如今他已無固定住所，只能與第2夫人一同棲身於愛車Vellfire（Alphard雙生車型）車內。他在影片中表示，目前全家總資產僅剩11萬日圓（約新台幣2.3萬元），連住旅館都難以負擔。即使如此，渡部並未放棄翻身計畫。他透露，將啟動「夫人甄選第二章」，希望再度擴大家庭，目前已有六位來自不同年齡層與職業的女性報名應徵。

他也強調，只要頻道收益回升，仍願意負擔孩子們的養育費，繼續為家庭努力。影片上線後，引發日本網友兩極評價，有人狠酸「住Vellfire還說自己窮」，也有觀眾留言祝福，認為這樣的結局「早已可以預見」。

渡部表示將展開「夫人第二章徵選」，目前已有6名女性報名。（圖／翻攝自X，@hokuznews）

