誇大自駕功能！特斯拉被要求改善 加州擬開罰「禁賣30天」

特斯拉面臨多事之秋，今年早先紐約市特斯拉門市外有民眾抗議。路透社資料照片



特斯拉是電動車的龍頭，創新與環保是給許多消費者的印象，不過近日傳出特斯拉自豪的「自動駕駛」（Autopilot）功能，遭到美國加州車輛管理局認定「過度誇大」，因此要求特斯拉在90天內改善，否則將祭出禁賣令。對此，特斯拉方面的律師試圖以美國憲法第一修正案保護的言論自由為理由，要求駁回管理局的處分。

加州車管局（DMV）16日表示，暫停特斯拉銷售執照的處罰將在90天後生效，以便特斯拉有時間提出上訴或改正缺失。DMV指責特斯拉誇大了其名為「自動駕駛」（Autopilot）和「完全自動駕駛」（Full Self-Driving）的功能。

加州車輛管理局表示，特斯拉行銷手法誇大了自動駕駛功能，具有誤導性質，因此給予該公司90天的寬限期進行改善。若特斯拉未能在期限內調整其行銷策略，將被暫停在加州的銷售資格長達30天。

另外，美國電動車新貴「Rivian」，近期宣布將推出客製化自駕專用晶片以及多款AI模型，進一步推進車輛的自駕技術。這項技術突破將直接威脅特斯拉在自動駕駛領域的領先地位，為電動車市場帶來更激烈的競爭。特斯拉必須面對這些多方面的挑戰，調整策略以維持其在全球電動車市場的競爭力。

