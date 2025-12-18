誇大車輛自駕功能 特斯拉恐遭加州禁售30天

加州車輛管理局表示，電動車「特斯拉」由於誇大了它們的「自動駕駛」及「完全自動駕駛」功能，可能會被加州吊扣銷售執照30天。

電動車「特斯拉」的促銷方式，在加州踢到了鐵板。彭博社報導，特斯拉因為涉嫌誤導消費者，關於特斯拉「車輛自動駕駛」的能力，特斯拉在加州的汽車銷售執照，可能會被吊扣30天。（葉柏毅報導）

報導說，加州車輛管理局16日表示，暫停特斯拉銷售執照的處罰，將在90天後生效；在這90天當中，特斯拉可以針對處罰，提出上訴，或是改正缺失。加州車管局指責特斯拉誇大了它們的「自動駕駛」（Autopilot）和「完全自動駕駛」（Full Self-Driving）功能。

加州車管局局長戈登表示，加州車管局真心希望，特斯拉能像在其他市場一樣，做好車輛的品牌推廣工作。戈登也表示，特斯拉只要採取「簡單的步驟」，就可以徹底解決這個問題。

暫停特斯拉在加州的銷售許可證，對特斯拉來說，將是一記重大打擊。加州是美國最大的汽車銷售市場，也是電動車普及率最高的州，即使是暫時中斷銷售，也可能造成巨大的損失。今年前九個月，特斯拉在加州註冊了超過13萬5千輛新車，約占同期全球交車量的11%。