誇張囤積！桃園一公寓住戶清出「8車垃圾」

雜物幾乎快把出入的門都擋住。（圖／東森新聞）





1月份發生基隆民宅火警，小隊長為了救人殉職，引發社會關注住戶囤積物的問題。桃園市制訂住宅囤積行為處理自治條例，最快二月上路，違規可以開罰3千元。但桃園一戶家門口騎樓堆滿厚厚的紙箱、雜物幾乎快把出入的門都擋住了，住戶持續堆但是鄰居看了卻是好害怕。

民眾；「會擔心，會怕有危險的火災這樣。」

桃園不只這一戶有離譜情況，還有另一戶也是誇張囤物，過去面對這類囤積戶難以介入，有住戶總算同意清理，但雜物實在太多了，環保局人員乾脆用繩索將雜物，從陽台運送下來，底下的人幫忙接手，一包接著一包，總共有八大包。

桃園環境管理處張書豪：「訂立這個自治條例的部分，相關的單位包括衛生局的關懷跟治療，跟社會局的關懷跟追蹤病患的狀況，都納入我們的自治條例裡面，那對於如果拒絕規定的部分，可以處分3000元以下。」

1月發生基隆民宅因囤積物，到製小隊長殉職，引發社會高度關注，桃園也制定住宅囤積行為處理自治條例，最快二月上路，勸導無效者最高罰3千元罰鍰，希望警惕所有民眾。

