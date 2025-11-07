誇張夫婦遊泰瀑布旁「超火熱」畫面瘋傳 警火速逮人

一對以色列籍夫婦在著名的旺賽通瀑布附近當眾發生性行為，遭到逮捕。（示意圖／翻攝自Pexel）





泰國知名旅遊勝地帕岸島（Koh Phangan）近日爆發一起外籍遊客的脫序行為，一對以色列籍夫婦在著名的旺賽通瀑布（Wang Sai Thong Waterfall）附近當眾發生性行為，過程被上傳至社群媒體，火速遭到逮捕。

根據外媒報導《The Times Of Israel》，一對以色列籍夫婦在泰國知名景點王賽瀑布發生性行為，誇張行徑被錄下後，影片迅速在社群媒體上瘋傳。

警方前往飯店逮補夫婦，並將他們帶往島上的移民局進行訊問，警方表示，夫婦已坦承影片中的人物確為本人，且確實在公共場所發生性行為，此舉不僅違反泰國法律，也嚴重冒犯當地文化與公共道德，目前夫婦以《公共猥褻罪》移送至警察局，將面臨進一步的法律制裁。

