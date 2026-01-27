社會中心／黃恩琳、陳奎宏 新北報導

拒檢逃逸，結果交通違規多達29項！新北市三峽分局員警，要攔查一輛雙載的闖紅燈機車，結果，騎士拒檢、加速逃逸，過程中，闖了更多紅燈，還一度蛇行、逆向，最後，警方通知警網圍捕，在16名警力的包圍下，短短五分鐘左右，順利圍捕，但逃逸過程的違規，已經有29項。

鎖定前方機車，警車鳴笛一路追，但機車就是不停。

最後追到路口，在警網的攔截下，大批警力將人攔下。

誇張拒檢逃逸！ 騎士蛇行﹑逆向﹑闖紅燈等違規共達29項

誇張拒檢逃逸（圖／三峽分局）

警方vs.違規男子：「蹲下蹲下蹲下。」

騎士和乘客兩人，自知躲不了，終於乖乖就範。

誇張拒檢逃逸！ 騎士蛇行﹑逆向﹑闖紅燈等違規共達29項

誇張拒檢逃逸（圖／三峽分局）事發在新北市三峽區，25號凌晨，當時19歲邱姓男子騎車載江姓男子在路口闖紅燈，巡邏員警看到立刻上前準備攔查，沒想到他們不僅沒停下來，反而加速逃跑，沿途不斷蛇行、逆向，一路闖了好幾個紅燈，非常囂張又危險，警方在短短5分鐘之內，利用口袋戰術「封閉性攔阻」將人成功圍捕。

三峽分局鶯歌分駐所副所長胡文忠：「全案依公共危險罪嫌逮捕，移送新北地檢署偵辦，另攔查拒檢逃逸部分，將依法嚴格舉發。」

闖紅燈被抓，還繼續危險駕駛，最後一共違規了29件，荷包大失血，早知如此何必當初。

