誇張排隊影像曝光！搶打「嬰兒脊髓液回春神藥」？柬埔寨生命科學院驚現人潮

[Newtalk新聞] 儘管各界警示，元旦以來仍有民眾受騙進入東南亞犯罪園區。據「新唐人」報導指出，當地已從電信詐騙轉向生物科技園區，2024年專家進入「柬埔寨生命科學院」，該院隔年被曝光利用嬰兒幹細胞研發抗衰藥，供應人體器官與嬰兒農場，囚禁婦女並提取嬰兒脊髓液製作回春藥。不但暗網交易器官標價千萬美元，演藝圈名人施打後外貌回春，新唐人也同時曝光了診所人潮洶湧的影像。

這類被包裝成生技研究的園區，對器官供體篩選極為殘酷。新唐人引用知情人「小李」說法表示，組織專挑25歲以下且體檢合格的年輕人，平均20多人中僅1人符合標準。一旦被選中，受害者會被迫服用長達1個半月的抗排異藥物。

新唐人報導內容更強調，在暗網上，一個年輕器官起跳價為100萬美元，整套人體零件總值高達3500萬美元左右。扣除取得成本，每套純利約3000萬美元，即便上繳60%稅金給地方，純利仍達1200萬美元。報導指稱，這類被稱為「拆車」的非法手術每天進行5台，單日獲利就衝上6000萬美元。

更令人不寒而慄的是針對高端抗衰老市場開發的「Baby farm」(嬰兒農場)。小李更爆料，園區強迫40歲左右的婦女透過試管受孕，一次植入3個胚胎。嬰兒出生養到6個月大，便開始抽取脊髓液以提取幹細胞。這種殘忍技術已更新至第18代，被抽取的嬰兒智商將永久停留在6個月大，並在往後6年內反覆接受10次抽取。這些生長因子被定向培育成各類針劑，供追求年輕的富豪使用。

這些血腥財富背後是無數破碎的家庭。據報導內容指出，江西19歲少年葉文斌便被園區以16萬人民幣的價格轉賣，其母前往柬埔寨苦尋多日仍無果，日前因簽證到期無奈返台。雲南邊境商人樂先生表示，儘管反詐宣傳不斷，但元旦後受騙前往園區的人數依舊驚人。樂先生感嘆，每招攬一人，成本就達幾萬到十幾萬人民幣，這也讓被害人更難被贖回。他直言，柬埔寨在缺乏工業支撐的情況下，全年的財政收入竟有70%源自這些人肉產業園區。更嚇人的是，隨著內幕不斷流出，許多提供資訊的爆料者目前都已遭到殺害滅口。

