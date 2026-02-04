誇張畫面曝！女駕駛「國道內車道」急煞停下 整排車等她…救狗

記者羅欣怡／新竹報導

為了救狗，轎車在國道上突然停下。（圖／翻攝自Threads @gto3067878）

在國道上遇到狗你會怎麼做？有網友昨（3日）行經國道1號北向81公里處時，前方轎車突然在內側車道停下，讓他也緊急煞車，發現前車竟是為了救狗，貿然做出危險行為。對此，國道警方表示，該車已經涉違反道路交通管理處罰條例，最重可罰3萬6千元，呼籲「還是交給專業的就好。」

駕駛好好行駛在內側車道上，突然前方白色轎車停下定住，讓後方一連好幾輛車都跟著緊急煞車，白車女駕駛匆匆下車，原來在護欄旁有一隻黑狗，女駕駛想救牠下國道，但黑狗卻對著她狂吠還試圖攻擊，人狗僵持，後方車流已經塞成一長條。PO文網友說，後方大家在閃差點連環車禍了，「會不會太誇張！當成鄉下田間小路喔？然後狗也不認識的，還被咬…是不能通報國道警察處理嗎？這位小姐太扯了吧！」

女駕駛突然煞車，後方塞成一長串。（圖／翻攝自Threads @gto3067878）

對此，國道二大隊表示，該名駕駛人疑似違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第4款規定，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處新臺幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰。

國道二大隊說明，目前尚未接獲民眾正式檢舉，若後續接獲報案或檢舉，將依相關事證查處，並視是否符合「因客觀具體事實，致違規行為出於不得已」等情形，依裁罰基準進行認定。

同時也呼籲，用路人發現誤闖動物時，應撥打1968專線，或使用1968APP通知行控中心，交由專業小組前往處理，以確保行車安全。

