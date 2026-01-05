誇張虐鼠畫面曝！用訂書針「穿耳洞」玩自由落體活活摔死…再拍片傳抖音

記者陳弘逸／新北報導

新北一名女網友涉嫌虐待寵物倉鼠，還用訂書針替牠「穿耳洞」，還寫下「史上最潮鼠鼠」。（圖／翻攝自抖音）

新北一名女網友涉嫌虐待寵物倉鼠，還用訂書針替牠「穿耳洞」，還寫下「史上最潮鼠鼠」，還用鞋帶綑綁身體，調侃寫下「新年了送你一份鼠禮」；甚至玩自由落體，聲稱沒接住，最終把牠摔死。事後將影片PO上社群「抖音」引發群起撻伐，紛紛轉傳，讓網友炸鍋。

這名涉嫌虐待寵物的女網友，在「抖音」帳號PO上替倉鼠用釘書針釘耳朵的照片，還以戲謔字眼寫下「史上最潮鼠鼠」；還用鞋帶綑綁身體，調侃寫下「新年了送你一份鼠禮」。

網友將畫面截圖轉傳，紛紛留言撻伐惡行。（圖／翻攝自Threads）

事後，該名女網友疑刪文，但已被網友截圖轉傳到社群「Threads」並質疑，老鼠是可以這樣用的嗎，這算虐鼠了吧？引發全網炸鍋，且受虐的倉鼠最後，疑似遭飼主玩自由落體活活摔死。

不少網友紛紛留言撻伐「真的好無力」、「重申一遍，虐待動物不得好死」、「已舉報」、「他也應該去頂樓玩一下自由落體」、「身為養鼠人！看了超氣倉鼠也是一條生命欸」。

