誇張！中國情侶故意挑公共場所，全校學生圍觀瘋拍「愛情動作片」。圖／翻自《黑料網》

中國網路近日流出一段誇張影像，相信是一對校園情侶，故意選擇在公共場所做猥褻行為，完全沒有羞恥心，隨後幾乎全校學生都跑來圍觀，大家更是瘋拍「愛情動作片」。

相信事發地點在「皖江工學院」，一間在宿舍區供給學生使用的活動室，裡面坐著一男一女，仔細一看，這兩人在活動室裡正在進行「雙人運動」。由於現場燈火通明，窗明几淨，加上整片都是落地窗，因此外面的人，可以把裡面看得一清二楚。

隨後就看到，有一群學生圍過來，而且人數越來越多，大家紛紛拿出手機或攝影機，瘋狂朝室內拍攝，大家爭相錄影「愛情動作片」。誇張的是，這對情侶完全毫無羞恥心，當人潮聚集越多，他們的情緒似乎變得更嗨。目前未知這對情侶有無遭受學校警告或處分，但影片已在中國網友間瘋傳，大家紛紛直呼：「太誇張了！」、「一點都不害臊耶！」

廣告 廣告

一群學生圍過來，而且人數越來越多。圖／翻自《黑料網》

這對情侶完全毫無羞恥心，當人潮聚集越多，他們的情緒似乎變得更嗨。圖／翻自《黑料網》

其實就在11月底，智利一間天主教邦提非西亞大學（Pontificia Universidad Católica）也傳出一起事件，一對情侶直接在一處教室愛愛，旁邊甚至還有教授在為學生授業解惑，引發學生熱烈討論，校方後來也表示要調查此事。



回到原文

更多鏡報報導

有病嗎？到日本聽女偶像演唱會「小粉紅症」發作 大罵高市早苗

41J肉聲／我只是個水果行老闆！「英雄」無用槍經驗 超狂肉身制伏槍手

日本「倒退50年」沒貓熊看了 日網友：沒差！中國客不來讓日國旅更旺