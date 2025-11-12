誇張！中國男女在韓景福宮石牆旁脫褲，大媽褲上明顯見「一坨」。圖／翻自《JTBC》畫面

韓國民眾近日有人發現，在韓國古蹟舊皇宮「景福宮」的石牆旁，驚見一名中國男子與中國女子，陸續在現場脫褲，相信兩人是為了排泄，甚至女子褲上明顯可見「一坨」。

據南韓《JTBC》「事件班長」報導，近日有民眾投訴，在景福宮石牆旁的花叢，驚見一名中國男子與中國女子，陸續在現場脫褲，相信兩人都是為了排泄便便。據民眾說法，這對男女都是旅客，他們跟著一群人數約有幾十人的中國旅遊團，在逛景福宮的過程中，這兩人竟跑到皇宮石牆旁排泄，男生還手握衛生紙。另外目擊民眾也指出，女生穿著淺色褲子，且明顯可見褲子上有「一坨」疑似是排泄物的痕跡。

大媽褲上明顯看見「一坨」。圖／翻自《JTBC》畫面

民眾稱，兩人結束排泄後，原本要隨著隊伍離開，但警方已經獲報並趕到現場，對兩人進行問話。據《韓聯社》報導，南韓首爾警方今（12日）證實這起消息，表示事件發生在本月10日下午3時多，男子最後被依《輕微犯罪處罰法》罰5萬韓圜（約新台幣1058元），至於案件中的女子，並未在警方的處罰名單內。

不過南韓民眾對於這2名中國人的行為，百思不得其解，律師朴智勳（音譯）就說，距離景福宮石牆不遠處，就有廁所，他不解為何一定要在石牆旁的花叢內排泄。朴智勳也說，如果韓國人到中國的古蹟旅遊，也做出一樣的行為，相信中國人同樣是很難接受的。

韓國近期反中情緒高漲，更有許多南韓人不滿有太多中國遊客湧入，例如先前濟州島居民不斷抱怨，頻頻發現中國遊客隨地便溺，以及把超商變成垃圾場、在公車上吸菸等等不文明行為。



