誇張! 保時捷駕駛日月潭"高速甩尾" 路面留胎痕

中部中心/王俞斐、張家維、林韋志 南投報導

周末假期，不少人會前往南投日月潭踏青，不過卻有豪車駕駛，把馬路當自家，在玄奘寺停車場旁，來回高速甩尾，發出刺耳摩擦聲，地上也留下一圈圈胎痕，誇張行徑不只民眾看傻眼，警方也將開罰。

藍色保時捷，引擎發出轟隆巨響，下一秒油門一踩，在彎道處360度大甩尾，伴隨刺耳摩擦聲。駕駛似乎意猶未盡，甩尾一次還不夠，把大馬路，當成個人賽車場，來回高速過彎。路面上留下一圈又一圈胎痕，誇張行徑，讓眾人看傻眼。

保時捷駕駛把馬路當自己家高速甩尾炫技 違規行為警方將要開罰(圖/民視新聞)





危險甩尾行為，發生在南投日月潭，19日中午，民眾目擊3台保時捷和1台藍寶堅尼超跑，在環潭道路現蹤，路過玄奘寺停車場旁的時候，其中一台保時捷駕駛，無視其他人，把馬路當自己家，高速甩尾炫技，違規行為，警方將要開罰。

警方補充，危險駕車行為，最高可開罰3萬6千元，未來也將加強巡邏取締，提升見警率，避免再有駕駛違規耍帥，不顧其他用路人安全。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：誇張！保時捷駕駛高速甩尾 日月潭「這一處」路面留胎痕

