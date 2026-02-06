社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導

保全的工作，應該是保護民眾，沒想到，卻出現保全毆打女子的案件！事發在台北市一間知名飯店的地下停車場，動手的保全，不滿女子糾正他的指揮方式，突然情緒暴走，把被害女子打到肋骨斷三根，事後卻辯稱，完全沒印象！被害人出面還原案發經過，還心有餘悸。

飯店地下停車場，剛停完車的女子，正與委外保全溝通，講到一半，保全拍桌，兩人爆發激烈口角，保全趁女子報警時突襲！大力推人，接著再揮拳！把人逼到牆角，還朝肚子攻擊，被害女子重摔倒地，保全還不罷休，繼續打！踹了幾腳，又抄起雨傘準備攻擊！直到飯店人員過來阻止，女子才死裡逃生。

廣告 廣告

這一打，女子全身都是大片瘀青，肋骨甚至斷了三根！長達三個月無法工作，即便事情過了半年多，回想起來，還是相當惶恐。





誇張！停車問題起口角 保全狠揍女子「肋骨斷三根」辯稱：我忘記做了什麼

誇張！停車問題起口角 保全狠揍女子「肋骨斷三根」辯稱：我忘記做了什麼。（圖／民視新聞）





受害女子：「揮（拳）然後就開始右拳，這樣子打我的臉，然後打頭打肚子，然後後來把我整個人丟到地上，導致我到最後就是沒辦法動，因為那時候我肋骨就是斷掉了，他有拿剪刀在我面前，跟我講說妳可以打得贏我嗎。」

這一起暴力事件，起於停車問題，受害女子從去年6月26日開始，以一個月4500元承租台北大安區一間飯店的地下停車位，才剛停滿一個月，就因為停車問題與飯店委外保全起口角，她至今搞不清楚，對方為何動怒，還把她當成沙包打。





誇張！停車問題起口角 保全狠揍女子「肋骨斷三根」辯稱：我忘記做了什麼

誇張！停車問題起口角 保全狠揍女子「肋骨斷三根」辯稱：我忘記做了什麼。（圖／民視新聞）





受害女子：「跟他以前的互動是沒有問題的，在打我之前他有跟我講說，他阿嬤剛過世，我在看（停車位）的時候，他就說開進去，然後開進去我就開我的窗說，現在鐵門還沒有上，如果我現在進去不是就撞了嗎，我覺得他的認知，覺得好像我是在糾正他。」

保全疑似不滿被糾正指揮方式，因此情緒暴走，但事後他聲稱當時完全沒意識。

當事保全：「我身體出狀況我也不知道，她講話刺激我然後我才會攻擊她，我當時已經不清楚了，跟她對不起啊。」

受害女子擔心受怕，到現在每天晚上都睡不好，提告傷害，對方卻求和解，雙方沒共識而破局，現在法律程序繼續走。本該保護民眾的保全，這回把人打進醫院，等到最後判決出爐，工作恐怕也不保了。

原文出處：誇張！停車問題起口角 保全狠揍女子「肋骨斷三根」辯稱：我忘記做了什麼

更多民視新聞報導

傻眼！新北男頭卡娃娃機內 疑想偷竊反被困

補習班淫師慘了！竟對多名國中女學生「伸22次狼爪」 下場曝光了

身價8億百歲阿公閃婚「證婚人神秘身分曝」！看護見警脫口1句

