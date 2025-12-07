誇張! 公車司機開車邊看影片 客運:駕駛違規將懲處

南部中心／洪明生、莊舒婷 屏東報導

有民眾搭乘公車的時候，發生駕駛居然將手機擺在方向盤前方，播放著廟會繞境相關影片，疑似一邊開車一邊看影片，直呼現在知道這麼多車禍哪來的吧！畫面在網路瘋傳，也讓網友直呼真的很不恰當，萬一分心撞到人，後果難以想像。





誇張！公車司機開車邊看影片 客運業者：將進行懲處

乘客拍下客運司機，邊開車邊看影片。（圖／翻攝畫面）民眾搭乘客運，不過卻發現開車的駕駛，居然將手機放在方向盤前方，影片中播放著廟會繞境的影片，而車輛居然還在往前行駛，讓目擊民眾氣炸了，直呼現在知道這麼多車禍哪來的吧！畫面在網路瘋傳，也讓網友不能接受。民眾：「我嚇一跳怎麼這麼厲害，實在太過危險了啦，一邊開車一邊看手機這樣很危險。」民眾：「覺得有點就是緊張吧覺得這樣不太好。」民眾vs.記者：「很危險啊，很危險不會當場去跟他那個？跟他講，他等等生氣怎麼辦。」

客運司機常常載著很多乘客，如果不謹慎開車恐怕會釀禍。（圖／民視新聞）事發地點就在屏東縣，畫面中客運駕駛開著車載著乘客，卻沒專注在自己的工作上，疑似邊開車邊看影片，讓自己、車上乘客和用路人，通通身陷危險當中，客運公司得知消息之後，也已經介入了解。客運公司業務部副理黃日新：「其實上禮拜就有接到類似的客訴案件了啦，我們這邊已經在進行調查，當然從影片看起來駕駛確實有違規的行為，所以我們公司會進行內部的懲處。」屏東監理站長羅振成：「會確實去查核公司的話，有沒有未善盡管理責任，如果確實查處是有的話，那會以公路法做一個處罰。」開車看影片容易分心，一個沒注意就很可能釀成意外，目前客運公司和監理站都已經開始調查，要避免類似狀況再發生。

