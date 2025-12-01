誇張！南亞大火沒去救災「義消分隊長賭博、飲酒」 還詐領「救災費」新北開鍘7人

蘆洲義消分隊被控南亞大火當天未出勤、喝酒聚賭。翻攝臉書/爆料公社



去年4月7日南亞塑膠林口廠驚傳嚴重火警，廠房燃燒面積達3000平方公尺，引發社會震驚，沒想到一年多後驚傳案外案。近日網路爆料指出，南亞大火發生當天，新北市義消總隊蘆洲義消李姓分隊長不但沒出勤打火，還在消防駐地內帶領隊員賭博、飲酒，甚至事後還涉嫌詐領協勤費、救災費。內部曾有人檢舉，但疑遭大隊部壓下。吹哨者近日透過網路爆料，新北市消防局才緊急啟動調查，最終將分隊長及6名涉事隊員開鍘退隊，另外也將追究相關法律責任。

據吹哨者爆料指出，新北市義消總隊第三大隊蘆洲李姓分隊長，去年4月林口南亞火警當天，不但未依規定帶隊出勤救火，甚至與其他義消隊員，在消防駐地內賭博、喝酒，事後還詐領3小時救災費。

南亞塑膠林口廠大火，引發案外案。資料照片

不少隊員不滿分隊長行徑，向承辦義消業務的警消人員檢舉。但檢舉後就沒有下文，吹哨者指控消防局第三大隊業管警消疑未依規定上呈消防局。

事隔一年多，吹哨者再度透過臉書社群爆料，貼出多張李姓分隊長疑似在駐地賭博、喝酒及檢舉截圖畫面，除了涉嫌貪污、偽造文書，並貼出過去的檢舉對話，加碼指控承辦人未上報，涉嫌包庇瀆職。

全案曝光後，新北消防局緊急補破網啟動調查，除約談李姓義消分隊長外，同步約談全隊義消隊員。消防局調查後指出，李姓義消分隊長及6名義消隊員坦承未出勤卻詐領救災費，將7人退隊，並追回詐領救災費及服務證；另追究督導考監之責及相關法律責任。

