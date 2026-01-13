誇張！ 台中軍人架「炮兵團」群組 散布未成年性影像遭起訴

台中劉姓軍人販售成人性影像給「創意私房網站」，還架設「199梯炮兵團」群組，提供未成年性影像供大家觀看，中檢今天將他起訴。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中劉姓軍人(25歲)2023年在網路上下載成年性影像後，傳送給「創意私房網站」管理員「老馬」，讓管理員能上架販售予不特定人，因此獲利3700元，並將從網路上下載的未成年性影像，轉發到其所創立的「199梯炮兵團」群組，提供不特定人可瀏覽、下載，台中地檢署檢察官前年8月將他查獲，劉男坦承犯行，今天偵結依散布兒童或少年之性影像等罪嫌將他起訴。

台中地檢署調查，劉男在「素人頻道觀覽」群組，下載持有檔名為「KEVIN原創1-3集」的成年性影像，並在2023年3月，將影片私訊傳送給「創意私房網站」管理員「老馬」及上傳至雲端硬碟，讓「創意私房網站」管理員能上架販售予不特定人，因此獲利3700元。

檢方查出，劉男又在2023年8月，在不詳地點，以手機連結至網路群組，下載檔名為「中山女高廁拍」、「中壢家商」等未成年性影像，存放在手機中，並在2024年6月創立「199梯炮兵團」群組，將下載的未成年性影像轉發到「199梯炮兵團」群組，供加入群組的人都能檢視上述未成年性影像，並可下載觀賞。

台中地檢署掌握相關線索，前年8月13日指揮台中第三分局前往劉男住處搜索，當場發現劉男持有上述未成年及成年性影像，予以查扣並偵辦。

劉男偵訊時坦承犯行，並有未成年性影像擷圖、TG對話紀錄擷圖、虛擬錢包帳戶交易明細等證物，檢察官近日偵結，依散布兒童或少年之性影像、意圖營利無故散布性影像、無正當理由持有兒童或少年之性影像等罪嫌將他起訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

