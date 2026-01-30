誇張! 右手握手把.左手端筆電 婦騎車載童邊騎邊看

南部中心／鄭榮文、陳姵妡 嘉義報導

嘉義縣六腳鄉，有民眾直擊，一名婦人從住家騎機車出來，腳踏板還載著一名小朋友，但她卻右手握著機車手把，左手端著一台螢幕打開的筆電，邊騎車邊看，離譜舉動曝光，引起譁然。





騎車「端筆電」邊騎邊看 嘉義婦人載小孩行徑誇張

婦人載著一名小朋友，用右手騎車，左手則拿著平板邊騎邊看，離譜舉動引發討論。（圖／民視新聞）

一名婦人，穿著深藍色外套，腳踏板還載著一個小朋友，但這婦人居然右手握著機車手把，左手竟端著電腦。其他小朋友：「等一下摔下去。」可以看到婦人騎車軌跡，歪歪斜斜，頭還不時轉左邊，看著螢幕騎車，讓後方目睹全程的汽車駕駛，都替她捏把冷汗。目擊民眾：「一個媽媽騎著摩托車，但是因為她突然騎出來的時候，我沒有注意到，以為她拿著箱子，結果仔細一看，才發現她是捧著一台筆電。」

案發在嘉義六腳鄉的鄉間道路上，婦人載小孩端著電腦上路，還一路騎了大概100多公尺，才被路人制止，停下這場高難度的騎車秀。目擊民眾：「她大約也是騎了將近100公尺，才有旁邊的路人就是在喊她，她才趕快把車子停下來，把筆電收起來這樣子。」嘉縣警六家聯合所副所長陳建文：「機車駕駛人，行駛於道路時如以手持方式，使用行動電話，平板電腦或其他類似功能之裝置，影響行車安全者，將處新台幣1200元之罰鍰。」違規行駛，罰錢事小，就怕婦人騎車"看電腦"不專心，不只自己受傷，還可能會波及到無辜的小朋友，後果不堪設想。

