誇張！合歡山武嶺亂象 遊客闖邊坡違規爬峭壁

2名男子無視一旁的禁爬告示，攀爬挖掘陡峭山壁。（圖／東森新聞）





南投合歡山武嶺是追雪看日出的熱門景點，雖然是周一，但還是有許多遊客湧入，人多亂象就來，《EBC東森新聞》記者現場直擊到有2名男子無視一旁的禁爬告示，攀爬挖掘陡峭山壁，在上頭待了20分鐘險象環生，同時武嶺亭以及停車場邊坡也有大量的垃圾，我們還遇到熱心民眾幫忙撿垃圾下山。

合歡山武嶺停車場邊坡峭壁，2名男子背好裝備，沿路向上攀爬，過程中還不停彎腰摸索，竟然是徒手挖山壁。

兩個人挖一挖，繼續向上爬走到制高點，其中一人還拿相機拍美景，根本把武嶺當成攀岩場。

民眾：「就覺得有點危險，因為這樣滑下來要怎麼辦，其實攀爬上去很危險，如果萬一跌倒也是很麻煩，我看他剛剛好像還有在抽菸，如果燒起來就更麻煩了。」

兩名男子在上頭待了大約20分鐘沿路下山，但武嶺邊坡有明確規定禁止攀爬，2人卻知法犯法。

違規爬山壁民眾：「就是喜歡挖礦，就是在各個台灣各個地方這樣，到處挖來挖去，你看這個水晶又大又透又漂亮。」

男子興奮向鏡頭展示，他在山壁挖到的「水晶」，確實非常透亮，不過無視禁令爬山壁，可能要挨罰。

違規爬山壁民眾：「我知道但是爬山的嘛，自己知道注意安全，就好了啊。」

合歡山武嶺海拔高，是民眾夜衝追雪追日出的聖地，風景區人一多亂象就多。

合歡山武嶺停車場，那麼可以看過去背後的景象非常的漂亮，是出大景的，不過其實我們低頭往下看到這個邊坡，是垃圾滿滿的。

武嶺停車場邊坡滿是垃圾，除了零食包裝還有保特瓶向上走到武嶺亭除了款款包，還有橘子皮紙盒有礙觀瞻，不過我們也發現一位熱心民眾，看到垃圾就幫忙撿，一早武嶺最美風景是她。

撿垃圾熱心民眾：「就剛好看到有垃圾，然後又有垃圾袋，就把它撿起來順手撿一撿，然後帶下去丟這樣。」

上山追雪追日出看大景該帶下山的記得帶，不該帶的千萬別拿，根據國家公園法規定，跨越護欄可罰3千元以上罰鍰，把石頭帶走最高可罰3千，別因為一時衝動，跟自己荷包過不去。

