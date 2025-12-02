誇張！吊掛竟「吊工人」下樓？ 業者最高恐遭罰30萬

屏東縣 / 綜合報導

屏東鹽埔鄉，一處工地有民眾目擊，工人執行吊掛作業時，竟然在沒有安全配套下，直接坐在木板上，從四樓高的高度吊掛而下，甚至過程中，還做出像是騎馬般的舉動，這離譜行徑讓民眾很傻眼，幸好沒有發生意外；對此勞動部南區職災中心，今(2)日上午也派員前往稽查，對業者不符規定的工程勒令停工之外，也將針對吊掛作業的瑕疵進行開罰，最高業者恐怕面臨30萬元罰款。

興建中工地內，一名男性工人坐在木板上，沒多久後，吊車竟然將他與木板一塊吊離工地，搖搖晃晃的吊進一旁工地內，眼看接近地面，男子還像是騎馬般的不斷晃動，這畫面民眾看了捏把冷汗，因為當時男子從高空降落，最高高度大約四層樓，民眾說：「你不能這樣子，因為那實在太危險了，基本上吊掛的東西不能坐人，要坐人就要有，安全措施。」

工地工程人員說：「這個是非常不應該的一個行為，那是非常危險的一個行為。」離譜行為發生在屏東鹽埔鄉，執行熱帶農業特色產業園區，開發工程的工地內，27日出現這名疑似貪圖方便的工人，沒有安全防護下，從高空吊掛至地面，這行為已經違規，勞動部南區職災中心稽查人員說：「今天來是針對我們看到的影片上的缺失，我們先只是檢查這個缺失項目，我們依規定去裁處，行政罰鍰。」

勞動部南區職災中心獲報後，今日也派員前往稽查，表示已勒令部分工程停工，針對缺失項目不排除，對業者進行開罰最高30萬元，避免再有這驚險行為再度發生。

