誇張！客運司機狂低頭 邊開車邊看「遶境直播」

屏東客運一名司機員在行駛途中觀看遶境直播影片，引發乘客安全疑慮並進行投訴。這名司機在駕駛公車時，視線頻繁地往儀表板下方的手機螢幕飄移，觀看著遶境活動的直播畫面。乘客發現此危險行為後，拍下影片向客運公司提出申訴。屏東客運公司已確認司機違規行為，並表示將進行內部懲處，同時屏東監理站也對此事件祭出3000元罰鍰。

一名乘客透過欄杆間隙，觀察到屏東客運的司機雖然手握方向盤，但視線卻不時往下方移動。仔細查看後，乘客發現司機在儀表板下方放置了一支手機，螢幕上正播放著遶境活動的畫面。更令人擔憂的是，這名司機不只在停等紅燈時查看手機，甚至在行駛過程中也頻頻將目光移向手機螢幕。乘客認為此行為十分危險，於是決定拍下影片作為證據，向客運公司提出申訴。

太誇張!屏東客運司機邊開車邊看直播 乘客心驚拍下「危險瞬間」。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像平台）

其他民眾對此事件表示，司機應該專心駕駛，建議在等紅燈時應立即提醒司機不要有這樣的行為。當時這輛客運的下一站是屏東慈鳳宮，目擊者認為司機的行為已構成「危險駕駛」，嚴重忽視車上乘客的安全。

屏東客運業務部副理黃日新表示，公司上週就已接獲類似客訴案件並展開調查，從影片中可以確認駕駛員確實有違規行為，公司將進行內部懲處。高雄監理所屏東站長羅振瑞強調，他們會要求屏東客運進行內部查核，同時將案件移交警察機關，處以3000元罰款。

屏東客運透露，司機員駕駛年限不長，平時表現也普普，正好屏東縣監理站，在週日舉辦優良駕駛頒獎典禮，屏東客運和監理站 祭出罰則，要讓其他司機員 更重視乘客安全。

