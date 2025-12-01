誇張！把學校教室當摩鐵現場愛，旁邊還有教授在解題。圖／翻自《Radio Contacto》

智利一間天主教邦提非西亞大學（Pontificia Universidad Católica）在近日傳出一起事件，從11月28日開始，學生之間開始流傳一段影片，可見一對情侶直接在一處教室愛愛，旁邊甚至還有教授在解題，引發學生熱烈討論，校方現在也表示要調查此事。

據智利《Radio Contacto》報導，從上月底開始，該校的學生瘋傳一段畫面，相信是在一間教室或校學讀書的場所，在正常的上課時間中，有一對情侶竟然把這間教室當成摩鐵，當場愛愛。誇張的是，情侶附近還有一名教授正在為學生解題，但這對情侶完全不為所動，繼續愛下去。

附近還有一名教授正在為學生解題，但這對情侶完全不為所動。翻自《Radio Contacto》

有學生發覺這一幕，覺得太誇張，於是拍下畫面並上傳網路，隨即引發校內外網友熱議，之後學生會發表聲明指出，強烈譴責大學校園內出現任何不文明行為，「我們的學術、學習和社交場所，絕不能容忍此類行為」。目前校方也已收到相關訊息，並表示將會對此事進行調查，但至於這對當事男女的相關背景訊息，目前尚無法得知。

至於網友們，看到這段消息後紛紛直呼：「這麼不尊重別人，這一定要退學。」、「他們是在做心肺復甦術？」、「我已經看不懂這是在學習、還是在搞破壞！」、「他們大概是在上健教課。」、「太瘋狂了！」



