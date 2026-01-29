誇張！新生兒遭扯斷脖子 2印度產婆竟棄產婦逃走

印度一名孕婦在家生產時，助產人員不當接產，導致新生兒慘死。（示意圖／翻攝自Pexel）





印度一名孕婦拉潔庫瑪莉（Rajkumari）在家生產時，竟遭到兩位助產人員扯斷新生兒脖子，事後更逃離現場，目前當局已展開搜索。

新生兒遭助產人員扯斷脖子

根據外媒《NDTV》報導，事發在布蘭德沙赫爾縣魯塔村（Rutha），拉潔庫瑪莉於25日出現分娩陣痛，其丈夫立即通知村內的社區衛生工作者魯帕瓦蒂（Rupawati）協助，沒想到魯帕瓦蒂卻私自帶一名助產人員賈米拉（Jamila）進行接生，生產過程中，疑似用力過猛且處置失當，竟意外將新生兒的脖子扯斷，且頭部卻留在母親的子宮內。

魯帕瓦蒂與賈米拉竟未在第一時間尋求救援，反而因恐懼承擔法律責任，將處於失血過多與休克邊緣的拉潔庫瑪莉棄置現場，隨即倉皇逃離。

家屬發現後，火速將拉潔庫瑪莉送往當地的醫院急救，隨後因傷勢過重再次轉院進一步治療，醫院對於嬰兒遭遇感到震驚，拉潔庫瑪莉在全力搶救後，生命跡象雖漸趨穩定，不過心理創傷恐難以平復。

警方調查指出，分娩失敗的主要原因在於嬰兒腳部先產出，即胎位不正的「臀位」的異常情況。賈漢吉拉巴德警局負責人桑傑許庫馬爾表示，警方已根據報案書正式立案，目前兩名主要嫌疑人魯帕瓦蒂與賈米拉仍在逃亡中，警方已組成專案小組，在布蘭德沙赫爾周邊地區展開地毯式的搜捕。

