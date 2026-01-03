誇張！機師喝醉還想開飛機「遭當場帶走」 印度航空：在調查期間已被停飛

印度航空驚傳機師喝醉還想開飛機。（翻攝自Air India臉書）

嚴重飛安問題！一位知情人士在昨（2）日透露，加拿大運輸監管機構已要求印度航空公司，針對一名飛行員在飛機起飛前被帶離飛機，還被發現處於醉酒狀態的事件進行說明。

據外媒《路透社》報導，知情人士在昨日透露，加拿大警方在溫哥華國際機場對該名飛行員進行2次酒精檢測，不過該飛行員卻不願意配合，加拿大交通部也將該起事件定調為「嚴重事件」，另外，印度民航總局則對印度航空的飛行員發出警告。

印度航空則發出聲明，指出2025年12月23日從溫哥華飛往德里的航班，因為該起事件而延誤，事件發生後便由另一名飛行員來替補。

印度航空強調，「在調查期間，該飛行員已被停飛。印度航空對任何違反適用規章制度的行為，都採取零容忍政策」，另外，在調查結果出來前，仍何已經被證實的違規行為都會受到嚴厲的紀律處分。

