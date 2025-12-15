誇張！武嶺邊坡遭丟遍地垃圾 網怒：超沒公德心

民眾拍下武陵邊坡上遍地的垃圾，引發社熱議。 圖：翻攝自社群Threads/來源：ygt1016

[Newtalk新聞] 武嶺向來是民眾賞日出、觀星與造訪合歡山的重要景點，然而假日大量人潮湧入，也衍生嚴重環境問題。有民眾在武嶺拍下公路邊坡與草叢遍布垃圾的畫面並上傳網路，引發網友熱議。相關單位已派員清理，加強當地巡查。

近日有民眾拍攝武嶺的髒亂情況上傳Threads。從影片中可見，草叢遍布大量垃圾，甚至被隨手丟棄在公路邊坡，嚴重破壞高山生態與景觀，引發網友熱議撻伐。更有網友留言指出，武嶺停車場及周邊長期可見民眾亂丟的大量菸蒂，直呼「超沒公德心」、「台灣人素質差」。

廣告 廣告

林業及自然保育署南投分署今(15)日表示，太魯閣國家公園管理處與林保署南投分署已派員前往清理。由於垃圾多散落於陡峭邊坡與草叢中，清潔人員必須冒著危險撿拾廢棄物，作業過程相當艱辛，也增加清理難度。

為遏止亂丟垃圾行為，太管處已加強巡查與宣導，並強調將嚴格取締違規行為。提醒民眾若在武嶺亂丟垃圾，最高可依《森林法》處新台幣6萬元罰鍰，或依《國家公園法》裁罰1,500元至3,000元不等。

相關單位呼籲，高山環境清潔維護不易，人力資源有限，亟需每位遊客共同配合。民眾上山旅遊時，務必落實「無痕山林」，將垃圾自行帶下山，避免造成環境與清潔人員負擔，一同珍貴的高山生態。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

檢方論告：京華城案為量身打造、獨一無二

2027廚餘養豬退場！業者成本增加 彭啟明擬從「源頭減量」因應

太魯閣國家公園管理處與林保署南投分署派員前往清理垃圾。 圖：取自太魯閣國家公園臉書