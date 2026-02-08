誇張！爭鮮奧客「偷掀盲盒」再蓋回 他看傻：誰還敢吃

連鎖迴轉壽司店「爭鮮」推出新年好運盲盒，其中最大獎有馬年限定金箔，不過卻有顧客在用餐時偷打開盲盒看內容物，隨後蓋上讓其繼續在輸送帶轉動，誇張一幕全被其他人拍下。

爭鮮奧客掀盲盒卻沒拿走。（圖／Threads網友@fang__ru__提供）

有民眾在Threads發出影片，日前他到南投草屯吃爭鮮，發現隔壁桌的顧客在迴轉盤的盲盒經過時，會掀開蓋子查看內容物，若是自己想要的就會拿走，不是的話就將蓋子蓋上，讓其繼續轉動。

此舉讓原PO痛批「有夠沒品欸，誰敢吃他們打開過的啊」，向店員反映後，也只得到「好」回覆，沒有積極處置。畫面曝光，引發大批網友留言「也太誇張了吧！店員都沒有阻止嗎？」、「有夠沒水準噁心，希望當事人看到這則，自己看看自己多沒品沒水準」、「食安問題，店家不處理的話建議投訴到衛生局、衛福部」。

