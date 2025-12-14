誇張！ 男持「水彈槍」沿街亂射 友人嘻笑PO網惹議

新北市 / 綜合報導

就算是玩具槍，也不能拿來沿路亂射！新北市五股區一名男子，日前開車行經八里區時，居然拿出「水彈槍」，朝著馬路、商家沿路射擊，副駕駛座上的女性友人，還將過程都錄影po上網，雖然沒有造成路人受傷，但誇張行為，恐怕已經涉及公共危險違反社維法，還有危險駕駛的疑慮，警方火速在今(14)日下午，將蔡姓男子，帶回派出所偵辦，

男子一邊開車，另一隻手卻拿著一把水彈槍，朝著車窗外連續擊發，左邊射完射右邊，誇張行徑男子竟玩得不亦樂乎，副駕駛座上上的女子，不但沒有阻止，還與男子一起大聲嘻笑錄影紀錄，寫下男人的快樂好簡單。

廣告 廣告

兩人從白天玩到晚上，也不管路上有沒有人車經過，就是一通亂射，停等紅燈的機車騎士差點變成靶子，影片在網路上引發討論，危險行為讓網友都看傻眼。

非當事民眾說：「不管是大人小孩遇到總是驚嚇啊，危險啊，一定會受到驚嚇跌倒的啊。」記者孫宇莉說：「當事男子就是在新北市八里的這條街道上，拿著水彈槍沿街來發射，雖然沒有影響到來往的人車，但警方現在也要著手追查。」

開槍地點在新北市八里區，沒有造成人員受傷，但行為已經觸法，男子使用的這種水彈槍，擊發的子彈是吸水膨脹的「凝膠」，與漆彈槍類似，但威力較小、較安全，常用於戶外對戰遊戲，遭水彈射中會有「輕微疼痛感」。

水彈槍玩家說：「這個塑膠袋都打破了，還是有點威力的。」但如果路人或騎士，突然遭擊中，就擔心發生摔車意外，警方調查發現，這名蔡姓男子平時住在五股區，疑似在通勤回家時，拿出水彈槍沿路掃射，警方在今日下午，火速將蔡姓男子將帶回派出所偵辦。

新北市蘆洲警分局八里所副所長吳慶昌說：「本案疑似涉嫌公共危險罪，違反社會秩序維護法，已查獲行為人到案說明，依法調查究辦。」雖然是玩具槍，但沿路掃射已經危害路人安全，將被依法究辦，而蔡姓男子邊開車邊玩水彈槍，是否涉及危險駕駛，警方也將進一步釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

嬰兒喝奶粉等於全糖？ 知名母嬰用品店影片惹議

「告急牌」惹議！ 藍轟無法源依據 李進勇：沒有說不能

嗆媒體「白X」問題惹議 黃國昌：我不知道你在問什麼

