誇張！男青蛙跳過馬路 開車族傻眼：這個要禮讓嗎？

警︰蛙跳男可處500元罰鍰

〔記者湯世名／彰化報導〕大馬路變體能訓練場！禮讓行人就算了，還要禮讓行人青蛙跳過馬路？1名男子昨天(24日)蹲在地上用青蛙跳方式過馬路，還沿著雙黃線一路跳，開車族行經該處當場看傻，直呼「在大馬路看到人形青蛙，吃藥吃到頭殼壞掉」，還有人說「根本8+9，這樣還要禮讓嗎？」彰化警方則指出，該名蛙跳男子行為可處500元罰鍰，將調閱監視器追查。

昨天上午在彰化市旭光路出現令用路人傻眼的一幕，1名男子竟在車水馬龍中以「青蛙跳」方式穿越道路，還在跨越雙黃線後，沿著雙黃線一路跳，整個過程被開車族行車紀錄器拍下PO網路，引發熱議。警方獲報派員趕抵現場，但已不見該名男子，不過仍將依法開罰。

目擊民眾指出，昨天他看到這名男子蛙跳過馬路，差不多年約40歲，青蛙跳過馬路後竟沿著雙黃線一路跳，讓他當場看傻直呼「很夠力」，不過也實在太危險，有許多車輛閃避或煞車，萬一被車輛撞到後果不堪設想。

彰化警分局指出，根據道路交通管理處罰條例第78條規定，行人不依規定擅自穿越車道，可處500元罰鍰。警方強調，過馬路無論是行走還是「跳躍」，只要不依規定穿越道路都將依法取締。

有網友則笑稱，這個青蛙跳的男子可能天生或後天形成的腦部思考比常人更加快速，或者吃藥吃到「頭殼壞掉」，認為自己是宇宙之王或超人力霸王。

