誇張！疑台灣人戲謔稱香港「你們也有101煙火」 國內外網友狂砲
香港新界大埔宏福苑社區昨（11/26）下午發生五級火警，至今天上午已造成44人死亡、279人失蹤，引發國際關注。就在各界一片哀悼之際，Threads上卻有一名自稱旅日的台灣網友，將大火畫面拿來跟台北101跨年煙火對比，戲謔地稱「你們也有101煙火？」引發港台及各國網友撻伐，痛批「真的很丟臉」。
一名Threads上自稱旅日台灣用戶在香港大埔火警貼文下方留言，「你們也有101煙火？」戲稱宏福苑火警是香港版101大火，引發公憤。有網友查出這名用戶註冊電話號碼是「+81」開頭，亦即使用日本手機門號註冊帳號。
不少香港網友看了紛紛表示未來絕不再來台灣，「死人也被你消費，願你被打落地獄」、「智障可以！天災人禍面前冷血，拿別人生命開玩笑的都該有報應」、「讓世界看見（部分）島民的水準喔。這次香港的大火災，竟然會有那樣的留言被發出，老實說，我感到難以置信。而且得知那些言語竟然來自台灣，更是讓我一時語塞。」
台灣網友則留言「此刻我真的覺得你很丟臉。你還是當個人吧！ 不要亂造口業，你怎麼能夠說出這麼可惡冷血的話？」「身為台灣人，覺得你留言很糟糕」。
不過也有人懷疑，該名網友假裝自己是台灣人，更有人怒斥「不應該說是哪國的人，也不關哪國的事，是你根本連人都不是吧！」
