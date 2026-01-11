誇張！藝人夫妻「撞死老婦」挨轟只賠12萬、封鎖家屬 事主回應了

即時中心／高睿鴻報導

藝人夫妻檔楊傑宇、吳侑函最近深陷「車禍撞死人」風波，兩人遭死者家屬指控，駕車撞亡綠燈過馬路的奶奶；不僅如此，事後竟僅賠償12萬、還封鎖家屬的社群帳號，挨批態度惡劣，引發外界譁然。對此，楊傑宇親上火線回應，宣稱是因為對方「揚言報復」，所以老婆「很害怕」，更嗆聲「封鎖你不對了嗎」；另，他也否認找不到人、只賠12萬的傳言，提及強制險已先賠償200萬，且自己一直都在，沒有卸責。

據悉，楊傑宇在我國演藝圈小有名氣，曾出演《刻在你心底的名字》、《地獄里長》等劇走紅，不料，日前卻與演員妻子吳侑函，開車時撞死一位過馬路的老婦女，致對方不治身亡。不料，死者家屬事後還發文怒嗆，指出對方竟僅有12萬能賠償、還在社群媒體封鎖家屬帳號，疑似想卸責。

而楊傑宇則回應，因為家屬揚言報復，「我老婆很害怕，封鎖你不對了嗎？」。他強調，兩人真的很對不起奶奶，也已由強制險先賠償200萬；並且，雙方都很努力與第三責任險談賠償，「我一直都在，你們一定找得到，我沒有卸責；我們同樣正在經歷很大的創傷」。他又稱，夫妻沒有酒駕、當時的開車時速也不到10公里，車禍主因為颱風前一天雨下很大，所以沒注意到。

藝人夫妻檔楊傑宇、吳侑函。（圖／翻攝自楊傑宇Threads）

楊傑宇也表示，得知奶奶最後還是離開人世，聽到後也是完全無法接受；他強調，雖然雙方內心都很痛苦，意外還是發生了，所以「你需要的是什麼，我都會盡力配合；我無法原諒自己，但我還是要工作、要生活」。

至於家屬怒控只賠12萬，楊傑宇則反駁說，根本沒有這件事，是對方考量自己的經濟能力、主動詢問有多少存款；他另也強調，該負的責任，自己一定負責。

楊妻吳侑函則回應說，面對這份沉重的生命課題，絕對會選擇不逃避，並承擔應有的法律、道義責任。她表示，自己這段時間正努力從破碎的日常中「尋求平靜」，唯有這樣，才能更有力量面對後續。

此外，面對外界指控，利用社群平台封鎖對方，她則進一步澄清，此舉並非為了掩蓋什麼；而是因為身為平凡人、面對排山倒海的指控時，「這是我在瀕臨崩潰邊緣，唯一的自我保護機制」。

