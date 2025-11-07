誇張！行駛國道「雞籠」飛砸 駕駛乘客驚呼太扯

記者朱怡蓉、連冠智／高雄報導

有民眾開車在國一北上台南「下營路段」時，突然遭前方貨車掉落下來的物品砸到引擎蓋，當下車上的人一時反應不過來，到底被什麼砸中？是把車開到「斗南分隊」報案後，才知道竟然是一個「空的雞籠」，目前警方依循車牌資料，聯絡小貨車車主到案說明！

轎車大燈直接破裂。

民眾國道開車北上沒想到，真的讓駕駛和乘客難以相信，把砸中引擎蓋的異物放慢速度再看一次，行駛中，內側車道突然飆飛出一個疑似金屬的物品，拉大看這是個雞籠子。

受害駕駛：「（是不是有東西撞到？）對，看行車紀錄器就知道了，有個棧板掉下來吧，太扯了吧。」

雞籠直接撞向後車（圖／翻攝自社會時事影音）

原來車上的駕駛是新北南下出差，工作結束開國道返回北部，結果在北上301.6公里下營路段，車子被雞籠子砸中，駕駛鎮定前開，直到下個國道警察分隊才停車報案。

民眾：「大部分是輪胎破胎，因為是前車破胎，可是像這種的話，其實是幾乎相當恐怖。」

民眾：「會嚇一跳，這麼短的（反應）時間，大概只能撞上去了吧，而且你往左右轉，可能會撞到旁邊車子，也不見得安全。」

貨車的長梯掉出。（圖／翻攝WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

國道上遇到緊急狀況，先前發生過小貨車後斗的長梯咚的掉出，讓後車剎車不住驚險輾過差點翻車，另外像是運載的怪手窗框突然噴出，還有貨車後擋板，直接砸中後車的擋風玻璃，宛如血滴子。

怪手窗框突然噴出。（圖／翻攝社會時事影音）

國道警新營分隊小隊長施寶文：「已過濾出疑似掉落雞籠之車輛，將通知到案接受調查，處汽車駕駛人新台幣3千元以上，1萬8千元以下罰鍰。」

這起國道一號上，雞籠子砸引擎蓋的意外，警方透過監視系統已經找到車主，會進一步約談，追究相關責任。

