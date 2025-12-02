誇張！補習班搶生「空戰」 2師站街頭、網路互嗆聲

記者黃啟超、朱怡蓉／高雄報導

這是師長最壞身教嗎？高雄岡山街頭 一所國中前，有連鎖補習班主任率領學生站在馬路邊、拿著擴音器，叫囂對面補習班老師。由於擴音器聲響實在太大聲，引起大家注意，事後這名被嗆的老師在網路上回擊，說要拿10萬元當賭注，槓上對方。據了解這起案件起因是楊姓補習班老師被檢舉「違規當國中代課老師」，事後校方澄清一切合法，但補習班雙方為了搶學生上演叫囂畫面，有家長認為做了最壞身教。

高雄岡山一所國中補習班主任（圖），率領學生站在馬路邊、拿著擴音器，叫囂對面補習班老師。

連鎖補習班薛姓主任：「到國中代課，因為被檢舉違法，最後只能黯然離職，等一下會講到那一塊，不用緊張。」

補習班門口薛姓老師拿著擴音器、帶著學生大聲叫囂，這個地點就在國中校門口，老師叫囂的對象就是對面的補習班，結果幾個小時後，被嗆得楊老師網路上回擊。

補習班楊姓主任：「小孩子才玩辯論，我跟你對賭新台幣10萬塊，如果我講的話是錯的、我抹黑你，我把10萬塊送到補習班分部，親手奉上給你。」

遭嗆的楊老師也在網路上回擊。

補習班老師互槓，從帶學生拿擴音器叫囂，到錄製影像嗆拿10萬元當賭注，原來楊姓老師被指控違規到國中代課，接著又有學生被對面補習班威脅只能選其中一間補習，相距一條巷子的兩間補習班，為了搶學生空中開戰。

其他民眾：「這樣不好吧，他們應該私下好好處理，都是在教學生的。」

其他民眾：「教師或是家長這樣無法身教，我是覺得不OK啦。」

補習班老師互槓，還帶著學生上街頭，喧鬧場面讓其他民眾印象深刻，校方也趕緊澄清「代課資格一切符合規定」。

國中主任：「有合格教師證，所以經過簡章以及正式的程序，所以我們聘用（楊老師）當學校的代課老師。」

兩間補習班為了搶學生空中開戰。

補習班楊姓老師：「車來車往非常危險，他根本不會在意學生的安全、學生的權益，他只是想著說要攻擊其他同業。」

被指控為了搶學生街頭開嗆，薛姓老師所屬的補習班上午還沒營業無法獲得回應，作法恰不恰當，已經引起地方討論。

不良行為，請勿模仿！

