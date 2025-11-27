誇張！跆拳道教練重踢害女童嚇尿 挨罰12萬元抗罰敗訴

〔記者張文川／台北報導〕台北市陳姓跆拳道男教練去年8月在對3名6歲至9歲女童初學者上課時，竟大力踢擊、重摔把女童彈飛，女童嚇到當場尿褲子，3童皆飽受驚嚇而心理受創，社會局獲報查證後，依違反兒少福利權益保障法，將陳男裁罰12萬元；陳男興訟抗罰，台北高等行政法院判陳男敗訴。可上訴。

判決指出，陳男原本是某家運動管理公司派駐委外經營的某北市某教育大學泳健館，擔任跆拳道教練，去年8月26日下午3時，陳男在場館進行日歸營跆拳道課程時，大力踢擊3名僅手戴踢拳墊的國小女學童，造成6歲女童驚嚇過度，當場便溺，且踢拳墊滑落，導致嘴唇受傷，9歲、7歲的姊妹檔也受到驚嚇，出現食慾不振、腹痛等不適症狀。

廣告 廣告

台北市社會局2天後接獲通報，檢視錄影畫面認定陳男踢擊動作力道顯已超出兒童所能負擔的範圍，影響兒童身心健康與人格健全發展，依兒少年福權法等規定對陳男裁處12萬元罰鍰。陳男不服，提訴願被駁回，再打行政訴訟。

陳男辯稱當時在做踢靶練習，學員有配戴專用踢靶，他並未飛踢學員，因上課空間大、有10至20名位學員，才以大音量講解，並非大吼大叫，示範動作時導致學員重心不穩，是跆拳道運動教學的偶發狀況，並未超出學員負擔範圍，6歲A童未拿好踢拳墊導致面部受傷，下課前取下口罩後才發現受傷，他就向家屬致歉，事後也與家長達成賠償調解。

至於7歲、9歲的姊妹，陳男說當時她們沒表現出不適，下課前還一起玩遊戲，當晚回家後才向家長反映食慾不振，他知道後也在電話中致歉並解釋上課經過。他強調學員受傷實屬意外，並非他故意造成。

法院勘驗教室監視器畫面後認為，3名兒童均未滿12歲，對於危險的辨識能力及自我保護能力均不足，陳男對其進行踢靶動作時，應可預見對兒童的危險性更高，有防止傷害的注意義務，但卻未盡注意義務，讓事前毫無心理準備、且未曾受訓過的3名兒童手持踢拳墊，讓成年的陳男進行踢靶動作，以致3名兒童受到身心創傷。

法官指出，3童年紀尚幼，骨骼、肌肉還在發育，肌力、協調性及自我防護能力均有所不足，其中2童更是第1次參加跆拳道課，陳男應在教學前，仔細觀察各別身體條件與反應能力，採取安全的示範動作，不可施以超出兒童可承受範圍的踢擊。

合議庭指出，3童在課程中陸續出列，單獨站立在陳教練面前，陳男客觀上沒有不能注意的情事，惟陳男欲以威嚇的方式，來達成「紀律控制」的目的，在課堂中以明顯逾越兒童可承受的力道踢擊，導致6歲女童向後飛起、摔落於地面滑行。

判決指出，陳男之後仍未調整力道，仍對6歲女童施以踢擊，再度造成6歲女童遭重摔、7歲女童被彈飛，9歲女童也後退數步，引發腹部不適，致使3童皆因而身心受到創傷，合議庭依此認定陳男違法事證明確，社會局裁罰合法，判陳男敗訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

出國旅遊在阿布達比機場轉機突遭帶走！男失聯3天 妻跨海求助

士林8旬翁走斑馬線遭公車撞死 失智妻目睹悲劇卻難還原過程

現役軍人台中八唐縱走失聯6天奇蹟存活 獲救下山送醫了

11/26 今彩539頭獎開4注！600萬獎落桃園、台中、台南

