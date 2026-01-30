誇張！酒醉男撞傷頭部濺血送醫 失控攻擊2護理師

南投竹山一間醫院急診室今（30）日傳出暴力事件，一名酒醉的蕭姓男子撞傷頭部，護理師替他止血時他竟情緒失控，不僅動手攻擊兩名護理師，還不斷以不雅字眼辱罵，院方隨即報警處理。

蕭姓男子酒醉撞傷額頭血流不止，救護車將他載到醫院急診室治療，不過就在護理師要幫他止血時，男子不但不停亂動，還大聲辱罵不雅字眼，甚至突然出腳踹向護理師，一旁同事見狀立刻制止，院方也隨即報警，但蕭男仍拒絕配合。

隨後護理師好不容易幫蕭男打了破傷風針，雖予約束也無法靠近，蕭男還痛斥不要治療，現場氣氛一度緊張，考量其他人員安全，護理師解除約束讓蕭男自行離院，不料員警陪同他走到醫院門口時，他又企圖出手攻擊員警，最後遭警方當場壓制。對此，院方譴責暴力行為，希望維護醫療環境安全。

※暴力行為不良示範，請勿模仿

南投／呂珮岑 責任編輯／網路中心

