誇張！陸軍彰化演練意外射偏 「砲彈墜民宅」驚動居民

陸軍演練竟擊中民宅，所幸無人受傷。（圖／翻攝臉書／彰化縣媒體記者協會）

陸軍於昨（4）日上午在彰化縣溪州鄉濁水溪北岸進行155公厘榴彈砲實彈射擊訓練時，發生砲彈偏離彈道事件。一發榴彈疑因不明原因飛離預定射區，擦過數戶民宅後落地，造成三戶外觀損壞，所幸無人受傷。

根據地方通報與監視器畫面，砲彈在飛行途中先擊中一戶退休夫婦住家屋簷與庭院大樹，再穿越另一戶磚牆後才落地，距離最近的民宅僅約250公尺。民眾聽見巨大聲響後報案，軍方接獲消息後立即派員趕往現場。

首戶受損民宅為一對退休夫婦所居，事發當時兩人正在屋前遮雨棚下準備早餐，突然聽見巨大撞擊聲，接著門板震動、鄰宅大樹應聲折斷，嚇得立刻停下手邊煮食。夫婦回憶當下「完全不知道發生什麼事」，直到調閱監視器畫面才驚覺「竟然是砲彈打到家裡來！」

該砲彈先貫穿夫婦住宅屋簷與庭院大樹，隨後又擊穿另一戶磚牆，最終落地。距離落點最近民宅僅約250公尺。第三戶住戶則表示，聽到自家牆壁傳出一聲劇響，出門查看竟看到地上躺著一顆榴彈，當場嚇得不敢靠近，急忙通報村長與軍方。

陸軍砲兵指揮部證實，事件發生於上午約9時30分，所屬單位在例行訓練中一發榴彈誤偏至村落方向，致使三戶建築物部分受損。指揮官當日隨即前往向受影響住戶致意，並承諾協助修繕損壞設施、致贈慰問金。

榴彈炸斷一棵樹。（圖／翻攝臉書／彰化縣媒體記者協會）

對於此次演訓安全疏失，軍方已由司令部與教準部組成專案小組調查，將全面檢視射擊流程、裝備狀況與彈道控制機制，並檢討風險管控作為，以防類似事件再發生。

溪州鄉長江淑芬表示，地方已要求軍方檢討訓練範圍設計與彈道評估機制，並強化與地方政府的溝通協調，保障居民生命與財產安全。她強調，「雖然無人傷亡，但居民受驚不小，必須給社區一個交代。」

據悉，砲彈殘體長約十餘公分、外觀呈銀灰色，事後由軍方人員回收帶走。居民也呼籲，軍事演訓應提高安全係數，避免訓練誤擊波及民間住區。

