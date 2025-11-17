誇張！離譜駕駛不禮讓行人還撞嬰兒車肇逃 傻眼畫面曝光

民眾行車紀錄器錄下撞擊瞬間。（圖／翻攝自八卦村YT頻道）





新北市一名林姓婦人，昨天（16日）下午，推著嬰兒車路過新店區新烏路一段11巷口時，嬰兒車卻遭路過車輛擦撞，沒想到，轎車卻未停下查看，反而直接駛離，所幸當下均無大礙，後續林婦發現右肩膀疑似拉傷，有疼痛感，前往醫院驗傷後，預計明天（18日）前往警局製作筆錄正式提告，而警方也將通知駕駛到案說明。

據了解，這起車禍事故發生在昨天（16日）下午3時許，62歲林姓女子推著嬰兒車，路過新店區新烏路一段11巷，走在行人穿越道上過馬路時，卻有一部轎車不僅未禮讓，還擦撞嬰兒車，所幸林婦與車內的嬰兒都並無大礙。

林婦事後覺得右肩膀有疼痛感，疑似拉傷，因此前往醫院驗傷，預計明天（18日）到派出所製作筆錄正式提告，而警方屆時也將依規定受理，並調閱監視器追查車主身分，要求車主到案說明。

影片也被分享到「八卦村村長」YT頻道與臉書社群平台，引起網友討論，網友留言「太扯了一定要檢舉～這又是綠白相間斑馬線～代表這地方孩童常上下課經過～車速要放很慢～」、「這個太誇張了」、「台灣日常，板金大爺無視行人的存在」。

監視器錄下撞擊瞬間。（圖／翻攝畫面）

