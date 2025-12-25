誇張！雷達站副站長騙砲還跟官兵集體酗酒 國防部出手了

海軍所屬雷達站。示意圖，翻攝中華民國海軍官網



國軍阿里山雷達站負責監控台灣海峽共軍動態，副站長莊智斌卻傳出假冒單身身分在交友網站上撩妹騙砲，還把官兵在營內酗酒、戰情室電腦螢幕畫面、自己穿內褲躺寢室勃起撩妹的照片統統傳給對方；國防部指出，已將莊男記大過2次，並將在115年1月1日以「不適服現役」退伍生效；隱瞞已婚身分與女子交往部分，依規定記過1次。

據了解，莊智斌今年8月在交友網站Tinder上與一名范姓髮型設計師配對，隨即展開熱烈追求，送花、叫外送、送飲料、噓寒問暖等花招百出，交往後甚至寄情趣用品給對方，卻絕口不提自己再婚身分。

離譜的是，莊男無視軍隊紀律，常在營內與官兵集體酗酒，還拍攝下屬喝到嘔吐、嬉鬧的影片。此外，莊男身為雷達站副站長，竟外洩戰情室、營區內外環境以及銷毀雷達站文件的影像，甚至自拍穿內褲、躺在寢室勃起的照片給范女，嚴重違反軍紀。

9月底，莊男突然搞消失，暈船的范女上網搜尋，才感到事情不對勁。10月初范女接獲一名任職海軍、自稱是莊男妻子的蘇女私訊，驚覺莊男隱瞞再婚事實，自己淪為「小三」，10月3日莊男還傳訊給她，表示妻子要向她索賠30萬元。范女不甘自己被騙還被求償，拒絕支付30萬元。

國防部表示，經調查後已處分莊員，其中，在營內飲酒與違規拍照部分，依「國軍內部管理工作教範」、「國軍資通安全獎懲作業規定」及《陸海空軍懲罰法》，記大過2次並調離阿里山雷達站，預計115年1月1日「不適服現役」退伍生效；另隱瞞身分與女子交往部分，依「國軍人際關係行為規範」記過1次。至於其餘參與酗酒的官兵，核予申誡處分。

