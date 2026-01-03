誇張！高雄「溫差近13度」 氣象粉專提醒：今夜沒意外會再來一次

強烈大陸冷氣團來襲，高雄「溫差近13度」。（示意圖，本刊資料照）

強烈大陸冷氣團來襲，中南部均出現在「溫度排行榜」上，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今（3）日清晨到下午震盪10度，高雄氣象站來回差快13度，「今夜沒意外會再來一次」。

「7個小時，震盪10度」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天貼出今晨6時和下午1時的溫度分布圖並說，這就是一直乾冷空氣接手後，一直提醒大家要小心的溫差啦，最誇張的就是高雄氣象站，來回差快13度，自從前幾年搬家到都會公園之後，高雄就是冷氣團的低溫常客了，「今夜沒意外會再來一次，大家自己注意蛤」。

廣告 廣告

氣象署今天稍早發出低溫特報，其中也包含雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等地，而氣象署今天的「溫度排行榜」中，雲林古坑鄉的荷苞還出現7.2度低溫、高雄楠梓區則是8.7度。

氣象署提醒，明日強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，中南部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

更多鏡週刊報導

注意保暖！19縣市低溫特報恐跌破10度 明氣溫回升「中南部日夜溫差大」

中南部竟比北部還冷！ 鄭明典分析原因：高雄台南上榜應該是第一次

路面凍到結冰！ 南橫公路埡口至向陽「預警性封閉」