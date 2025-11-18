誇張！1人扮3角假裝算命師騙財騙色 一審無罪、二審6罪全要關
〔記者陳建志／台中報導〕台中男子阿明(化名)1人分飾3角，假裝成算命師騙取相信算命的女子「小芬」(化名)、「小芯」(化名)信任，謊稱若沒和正緣發生性行為，將會失去正緣、招來惡運，2022年分別和兩人各發生3次性行為，還詐財144萬和40萬，一審判決強制性交部分無罪，詐欺則判1年4月，上訴台中高分院後判決逆轉，認為阿明以詐術和兩女各發生3次性行為，撤銷原判決，依強制性交罪6罪，每次判刑3年4月，詐欺部分則駁回，可上訴。
判決指出，台中男子阿明(化名)2022年7月間透過交友軟體「tinder」認識小芬(化名)並以暱稱「J」男子和她聯繫，謊稱小芬的生日和他的女性友人「若」一樣，兩人很有緣一定要和「若」認識，自己再假扮成「若」和小芬聯繫，並稱認識高雄一名女性算命師「小宥」，算命超準，因此讓「若」順利交到男友，自己再假充成「小宥」和小芬聯繫。
小芬不疑有他，請「小宥」幫忙算感情，阿明就以「小宥」身分向小芬騙稱「最近會有貴人」、「貴人是介紹妳來的那個人」、「對方是老闆」、「你要讓他很想跟你發生關係」，且強調如果錯過此正緣的男子，以後找的對象都會不好，又以「若」身分與小芬連繫，佯騙介紹暱稱「Caimingru」的男子給她認識，阿明再假扮成「Caimingru」和小芬交往，小芬擔心若沒有和算命師所稱的正緣「Caimingru」發生性行為，將會有日後遇到不好對象的惡運，阿明先後在2022年7月、8月、9月在摩鐵、飯店等地對小芬強制性交得逞。
阿明並以相同手法，誆騙另一女子「小芯」(化名)，讓她擔心不與阿明發生性行為，將導致失去正緣、招來惡運，先後在2022年7月27日、31日、9月17日，在摩鐵被阿明強制性交3次得逞。
一審阿明對小芬、小芯強制性交各3次都判處無罪，檢察官不服上訴二審。
台中高分院審理時，阿明矢口否認有何違反對小芬、小芯強制性交的犯行，辯稱就算1人分飾多角，但最後是以真實身分和樣貌和兩人交往，強調和兩人發生性行為，過程中兩人都沒有以言詞或動作表示拒絕，而是彼此認定為情侶關係而自願發生。
台中高分院法官認為，阿明是以一人分飾多角的精心安排圈套、陷阱，讓兩女因詐術陷於錯誤而與他發生性交行為，兩女也都證稱，若知道他是用這樣的手段，不會願意跟他發生性行為，判決6次強制性交，每罪判3年4月，由檢察官聲請法院以裁定應執行刑。#
更多自由時報報導
獨家》國小數學期中考分數疑雲 警方要查學童考82？還是98分？
太子集團也滲透日本？日媒踢爆3關係企業 陳志買東京豪宅藏身
三星揭曉首款 2奈米晶片性能 韓媒爆良率落後台積電「這麼多」
癌末男涉槍砲案被收押疑服毒亡 嘉檢：週三解剖釐清死因
其他人也在看
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 15 小時前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 1 天前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 13 小時前
中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光
《羊城晚報》報導，警方調查後發現，王先生於11月11日晚確認中獎後心情激動，便將中獎彩票拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。不料，群內居民趙某看到照片後，竟心生歹念，立即將照片轉發給熟識的彩票站業者，謊稱自己才是真正的中獎者，並以「人在外地」為由要求...CTWANT ・ 1 天前
網紅紐約吃名店霸王餐5度被捕！提肉償抵餐費 自稱來自台灣
布魯克林一名34歲女子佩伊．鍾（Pei Chung），日前因多次到紐約高級餐廳吃霸王餐被當地警方逮捕，她平時在社群上打扮成名媛網紅，穿著Prada高跟鞋、拎著LV包、配Hermes皮帶，但實際上卻假扮美食KOL，專挑米其林餐廳與高檔牛排館用餐後不付錢，甚至提出「肉償」的建議，她還在社群上介紹自己來自台灣。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
不孝軟爛女兒想獨吞房產⋯「出資＋揹百萬貸款」老母心碎提告！結局曝光
新北市一名黃姓婦人在女兒阿涵（化名）結婚時，幫忙出了100萬頭期款購屋，後來阿涵離婚後，又付了50萬元並承接該房屋全部貸款，後續繳稅、收租、修繕全都由黃婦包辦，但為了方便並未轉移房屋所有權；豈料，女兒竟徑自要求租客搬離，試圖收回房屋，黃婦心碎打官司，新北地方法院審理後認為，房屋歸黃婦所有。全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
擁1.9萬粉絲！台大男神酒駕遭逮 IG秀自購藍寶堅尼、法拉利超跑
台大男神孫炫東，8日清晨6時酒後駕駛1480萬元的法拉利488 GTB，行經忠孝東路四段巷弄時遭警方攔查，警員提醒他不要酒駕，但孫男仍執意開車上路，警員隨即要求他下車酒測，數值高達0.87毫克，警員遂將孫男依公共危險罪嫌送辦；據了解，孫炫東IG擁有1.9萬粉絲，曾分享自己購買兩部超跑，包括這次被扣車的法拉利。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫
即時中心／徐子為報導1名41歲女子今（16）天中午在台中市龍井區的龍井圖書館一樓書報閱覽區看書時，右腳背突然被一條眼鏡蛇猛咬，台中市消防局據報，除了通知農業局廠商抓到蛇，並緊急將女子送往台中榮總醫院救治，所幸目前生命徵象穩定，仍觀察中。台中消防局說明，今天12時36分受理本市龍井區觀光路救護案件，派遣龍井分隊、出動各式消防車2輛、消防人員5名前往救護。消防局進一步指出，據報案來電表示，有民眾遭眼鏡蛇咬傷。消防人員於12時42分到場，現場一名41歲女性於閱讀書籍時右腳背遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，於12時45分由本局救護車將其送往臺中榮民總醫院救治，且通知農業局廠商前去執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊前往協助，捕獲一條30公分眼鏡蛇。台中榮總說，已替患者施打蛇毒血清，目前生命徵象穩定，仍持續觀察治療中。原文出處：快新聞／中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫 更多民視新聞報導氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級民視影音 ・ 1 天前
終於要回家！謝侑芯「遺體存放25天」今火化 骨灰將運回台灣
台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞吉隆坡某酒店猝逝，遺體存放在當地醫院長達25天後，16日上午獲得警方批准領出，並於當日完成火化程序，骨灰將盡快運返台灣。中天新聞網 ・ 1 天前
年金連砍7年「公教怒火再起」！翁曉玲曝1嚴重後遺症 轟綠營：破產是假議題
年金改革（年改）政策上路超過7年，依規劃所得替代率每年下修1.5%，引發不少退休軍公教不滿，「停砍年金」成了本會期立法院的主要戰場。國民黨、民眾黨近來推動「反年改」修法，擬停止調降公教人員年金，力拚年底前完成三讀。對此，藍委翁曉玲在節目《觀點》談到退撫基金、停砍年金等議題時砲轟，蔡英文政府的年金改革政策已經留下嚴重的後遺症，嚴重打擊軍公教的士氣，造成公教人......風傳媒 ・ 1 天前
台中婦人至龍井圖書館遭30公分眼鏡蛇咬傷 送醫救治
台中一名41歲婦人今天在龍井區龍井圖書館，走出大門時突感覺右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。台中市消防局獲報立即派員前往救援，由救護車送醫救治；院方表示，婦人目前生命徵象穩定，持續觀察中。消防局與農業局廠商後續在現場捕獲一條30公分眼鏡蛇，台中市政府指出，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種，分館人員已加強巡查館內外情況，並撒布石灰，預防蛇類入館。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
潤寅案詐貸逾470億元 前調查官收賄500萬元掩飾罪行 判刑12年定讞
潤寅案詐貸逾向12家銀行詐貸逾新台幣470億元！檢調偵辦潤寅案查出潤寅負責人楊文虎的妻子王音之涉嫌行賄前調查官郭詩晃500萬元，掩飾罪行，不積極偵辦，以查無具體事證為由，將案件改列參考資料。一、二審均判郭詩晃有期徒刑12年，褫奪公權6年。案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
影/天母「知名火鍋店大火」！黑煙狂竄恐怖畫面直擊
當下黑煙瀰漫！北市天母的德行西路上一間知名火鍋店，今天（17日）清晨發生大火，廚房跟店內裝潢都陷入火海，警消趕來迅速灌救的畫面也曝光。中天新聞網 ・ 22 小時前
涉勾結詐騙集團洩密起訴 網紅「仙塔律師」3人移送懲戒
網紅「仙塔律師」李姓、趙姓與蔡姓律師被控勾結靈骨塔詐騙集團，台北地檢署日前依洩密、洗錢等罪起訴三人。北檢認為三名律師違反律師倫理規範情節重大，今天（17日）依律師法將三人移送律師懲戒委員會。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
SBL史上最大假球案！主控柯旻豪「重判7年」 15人涉放水簽賭全遭定罪
（體育中心／綜合報導）職籃SBL裕隆納智捷爆出史上最大規模簽賭、打假球案，涉案球員集體放水操盤、下注牟利，震撼 […]引新聞 ・ 16 小時前
不滿改裝車炸街討債！台中男噴滅火器驅離 遭球棒隊「6打1」狠K倒地
台中市西屯區寶慶街50巷今(17)日凌晨1點多出現三輛改裝車「炸街」又沿路放鞭炮，一位45歲陳姓男子不滿改裝車擾亂附近居民安寧，上前勸阻，雙方一言不合，男子拿出滅火器試圖驅離，不料竟遭6名男子持球棒圍毆打趴在地。警方獲報立即啟動快打部隊，派遣24名警力火速到場，逮捕以29歲趙男為首共5名嫌犯。據了解，「炸街」車隊疑似與附近居民有債務糾紛，刻意在深夜時刻出沒放鞭炮，行徑相當囂張。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
舉發職場霸凌「公文竟遭洩密」！台南勞檢官員向廉政署自首獲緩起訴
檢方調查指出，余姓男子於民國114年1月間向台南市政府職安處，申訴舉發其公司安全設施不足、主管對他霸凌，涉違反職業安全衛生法第39條等情事。因其工作場所具危險性，依勞動檢查法，應移由勞動部南區職業安全中心處理。受理檢舉的張姓技士依處理程序，必須將該案轉寄勞動部...CTWANT ・ 1 天前
快訊／高雄失控車禍！自小客波及「待轉區8機車」9人送醫治療中
高雄楠梓區土庫一路16日下午5點多發生一起嚴重車禍，一輛白色自小客不知何故，失控撞上待轉區內停等紅燈的多輛機車，消防局獲報後派遣多輛救護車前往救援，目前傷亡情況未知，詳情將由警方釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新北重陽橋下男子「頭部重創」無生命跡象！搶救中
情況還很危急！新北市三重區的重陽橋，今（16日）上午11點左右，在堤外便道有位男子被發現倒臥在河邊，頭部重創一動也不動，警消獲報趕來發現他已經沒有呼吸、心跳等生命跡象，已經緊急送北市新光醫院搶救，警方初步研判可能是從一旁的堤防上摔落，所幸他的身上有證件，目前已經聯繫上他的家屬到醫院處理相關事宜，但男子墜橋的原因仍在調查。中天新聞網 ・ 1 天前