誇張！19歲女星又出事「才爆不倫戀」違法飲酒被抓公司火大開除

日本19歲新生代女星今森茉耶近來爭議不斷。繼先前爆出與41歲已婚男星淺井宏輔的不倫戀後，短短不到兩個月，她又因未成年飲酒遭經紀公司火速解約，朝日電視台與製作公司東映也同步宣布她退出節目，演藝事業幾乎全面停擺。

據日媒報導，今森茉耶所屬經紀公司 seju 於8日發出聲明，證實她在未滿20歲的情況下飲酒，行為嚴重違反合約條款，經公司內部討論後，決定「即日起解除與今森茉耶的所有合作關係」。

事件一出，今森茉耶主演的特攝劇《第一戰隊五獸者》也迅速切割。製作公司東映與朝日電視台也宣布，將正式將她從演員名單中除名，並由編劇緊急修改劇本，重新安排角色戲份。

今森茉耶也在社群平台發文道歉，並刪除所有貼文與照片，只留下道歉聲明：「因為我的行為造成了許多人困擾與麻煩，在此誠摯道歉。未成年飲酒是非常可恥的事，無論理由為何都無法被社會接受。我深刻反省自己的錯誤。」她進一步表示：「對所有支持我的粉絲、合作夥伴及相關人員感到非常抱歉。我會誠實面對自己不成熟的行為，重新審視生活態度，避免再犯。」

