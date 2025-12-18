誇張！26歲「無業逆孫」討錢不成 出手狂毆阿嬤

彰化一名26歲的柯姓男子長期沒有工作，向年邁的75歲阿嬤討錢，沒想到討錢不成竟直接動手阿嬤。（圖／翻攝自伸港小鎮 臉書）





彰化一名26歲的柯姓男子長期沒有工作，向年邁的75歲阿嬤討錢，沒想到討錢不成竟直接動手阿嬤，遭到鄰居制止還毫無悔意，直接離開現場。他的阿嬤已經患有失智症，每個月剝蒜頭賺錢，卻經常被這個孫子要生活費，這次在路邊被打，阿嬤似乎還是想護孫，否認孫子打他，還說只是摸一下而已，讓周遭的鄰居都覺得心疼。

監視器拍到阿嬤走在騎樓，他的孫子騎機車過來，直接往阿嬤的頭大力拍下去，兩人講了幾句話，阿嬤再往前走，孫子騎過去，一手抓住阿嬤的衣領，接著又伸出左手往阿嬤打了幾下，阿嬤失去重心，跌倒在地上，接著附近鄰居經過，制止孫子的行為，並報警處理。

附近鄰居：「那男的從後腦杓打下去，想說不太對勁，那個阿嬤就是走路搖搖晃晃，然後就一直走。」

沒想到被制止後，動手的孫子一點也沒有悔意，直接騎走，好心鄰居上前關心，不過阿嬤卻說不用報警。

附近鄰居：「（跟孫說）不要再這樣子，人家老人家，你不能再出手要報警了，然後那個男生也不理我，就看了我一下也不管我。」

這是發生在17號晚間七點多彰化伸港鄉，動手打人的就是阿嬤的孫子，今年26歲了但是長期沒在工作，向阿嬤討錢，這次沒要成還打人，警方也介入了解，只是75歲阿嬤因為患有失智症，根本無法製作筆錄，幸好經確認沒有傷勢。

知情人士：「之前有在工作到後面就不做了，有時候會跟阿嬤討錢，可能就是沒錢給他他就鬧翻。」

阿嬤平時剝蒜頭打零工，一個月收入最多一萬多左右，她很疼孫，不確定是忘記遭打還是想幫忙護航，否認被打，至於逆孫的爸爸已經過世，跟哥哥、母親還有阿嬤同住，家裡沒有經濟問題，阿嬤拉把長大。

記者vs.遭打阿嬤：「打你不會痛嗎，（不會啊，摸一下而已）。」

只是畫面清楚佐證，孫子就是動手打阿嬤，員警依法通報給社會局，全案朝傷害直系親屬未成傷罪以及違反家暴法進行偵辦。

